Prvé „pandemické sviatky“ prinášajú poriadnu dávku depresie: Cenné rady odborníčky, frflanie nič nevyrieši

BRATISLAVA - Vianoce, sviatky radosti a pokoja, kedy sa stretávajú aj tí, ktorí sa nevideli niekoľko mesiacov. Toto ale platilo po minulé roky. Rok 2020 je úplne iný. Zažívame prvé "pandemické" sviatky. A tie so sebou prinášajú poriadnu dávku depresie, nervozity či samoty.

Nie všetci máme to šťastie a sme zdraví. Nech už ide o akékoľvek ochorenie, snáď každý pacient si želá jediné - zdravie. A práve zdravie tento rok "išlo do popredia" a dalo by sa predpokladať, že pre mnohých vytlačilo materiálne priania. Koronavírus sa totiž dotýka každého z nás. Ovplyvňuje naše životy dlhé mesiace. Výnimkou nie sú ani sviatky.

Zdroj: Getty Images

Počas pandémie sme si jednoducho uvedomili, aké vzácne sú obyčajné činnosti. Napríklad posedenie s kamarátmi, cvičenie v posilovni, život bez rúška či sviatky doma s rodinou. Počas Vianoc sme však ešte o čosi emotívnejší.

Silným úderom pre mnohé rodiny bola aj strata zamestnania či znížený príjem. Darčeky, ktoré sme plánovali, možno zostali len snom. Ako sa nastaviť na to, že materiálne veci nie sú dôležité a ako sa psychicky vyrovnať s tým, že sa s rodinou stretneme až keď sa situácia zlepší? Prečítajte si rady psychologičky Evy Klimovej.

Mnohí ľudia prežili osamote aj Štedrý deň. Sviatky ešte nie sú na konci, iné budú aj oslavy príchodu Nového roka. Zdroj: Getty Images

Uvedomte si, aké máte hodnoty

Súčasný stav má podľa odborníčky niekoľko rovín. Zasahujú do našich životov, zvykov a tradícií. "Závisí od nás každého, ako sa na situáciu pozrieme a sme ochotní sa s ňou vysporiadať. Jednou z rovín je ochrana nášho zdravia a zdravia našich blízkych, druhou rovinou je naša zóna komfortu. Zjednodušene povedané, čo považujeme za pre nás obvyklé, na čo sme zvyknutí a ak to musíme opustiť, alebo sa niečomu inému prispôsobiť, cítime sa nepohodlne," priblížila na úvod.

Podľa odborníčky je predovšetkým dôležité sa na chvíľu zastaviť a uvedomiť si, o aké hodnoty v našich životoch teraz hráme. "Či nám záleží na tom, aby sme sa v zdraví stretli o rok alebo je dôležitejšie, aby sme zostali vo svojom zvyku? Zamyslieť by sme sa mali každý sám, bez tlaku názorov na sociálnych sieťach, v médiách, tlaku okolia, našej vnútornej inklinácii ku politickému spektru, pretože prípadné dôsledky budeme niesť každý z nás vo svojom vnútri," opísala Klimová.

Ďalej doplnila, že situácia je bezpochyby ťažká najmä pre veľké rodiny so silnou tradíciou, rodiny, ktoré majú príbuzných v rôznych zariadeniach, v zahraničí a podobne.

Sviatky sú v roku 2020 odlišné. Odborníci odporúčajú nestretávať sa vo veľkom. Zdroj: Getty Images

"Náš život sa však tento rok výrazne zmenil a rozhodnutie, ako naložíme so zmenou, máme vo svojich rukách. Či ju vieme prijať napríklad ako výzvu na vytvorenie nových zvykov. Situácie obmedzenia kontaktu ľudstvo zažívalo a zvládlo aj historicky a práve možno o to viac si budeme vážiť osobné stretnutia v budúcnosti," doplnila Klimová.

Radí zahodiť hnev, frflanie, hľadanie vinníkov a presunúť energiu na hľadanie riešení, ako byť v kontakte a užiť si nadchádzajúce obdobie. "Samozrejme tým nemyslím hľadanie riešení ako porušovať epidemiologické nariadenia, pretože i keď sa nám nepáčia, majú svoj význam," dodala.

Opatrenia mohli byť podľa Klimovej oveľa prísnejšie a je nielen na politikoch a epidemiológoch, ale i na nás, aké budú v najbližšom období. "Hovorí sa, že reťaz je tak silná, ako je najslabšie koliesko reťaze. A tými kolieskami či už vo vzťahu ku rodine alebo Slovensku sme prenesene každý z nás," predostrela odborníčka.

Ide o uhoľ pohľadu

Klimová tiež pripomenula, že frustráciu zažíva mnoho rodín aj v iných rokoch. Dôvodom je nedostatok financií a to bez ohľadu na pandémiu a jej dopady.

Zdroj: Getty Images

"Je to príležitosť si uvedomiť, že nie vždy sú v živote dobré obdobia a primerane veku a rodinným hodnotám to vysvetliť deťom. Od jedného dievčatka som počula vysvetlenie, že Ježiško musel dať veľa peňazí na lieky pre chorých, tak ona si bude priať iba jeden darček pre seba a zdravie pre všetkých...," popísala psychologička.

Podľa odborníčky sú aj Vianoce ukážkou, že naša spoločnosť je konzumná. "Spomeňme si, o aké sviatky ide a možno sa pozrime aj na to, že v každej krajine sa slávia trochu inak a darčeky skutočne nie sú ich podstatou. Otvorene si povedzme, že pre mnoho rodín sú Vianoce aj stresovým obdobím, ktoré končia napätím a nezhodami," pripomenula Klimová

Čím iným teda môžeme svojich blízkych obdarovať? Napríklad pokojom, úsmevom, spoločnou aktivitou, rozhovorom osobne alebo cez telefón, ručne napísaným prianím s milou spomienkou... "Na materiálne darčeky neskôr zabudneme, no spomienka na príjemné chvíle zostáva," uzavrela odborníčka.