Polícia obvinila 54-ročného muža z Moldavska: Jazdil pod vplyvom alkoholu

Muž žijúci v Rumunsku ako vodič jazdnej súpravy s ťahačom a návesom jazdil podľa jej slov v nedeľu (13. 12.) večer po rýchlostnej ceste R4 od obce Ladomirová smerom na obec Stročín.

"Počas jazdy pri schádzaní z rýchlostnej cesty prešiel s jazdnou súpravou do protismeru, a preto bol policajnou hliadkou okamžite zastavený a kontrolovaný. Pri kontrole bolo zistené, že vodič je pod značným vplyvom alkoholu, čo preukázala aj dychová skúška. Jej hodnota u neho dosiahla viac ako dve promile. Opakovaná dychová skúška bola ešte vyššia, a to s hodnotou viac ako 2,4 promile," uviedla Ligdayová s tým, že vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.