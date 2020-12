Tvrdý VIDEO odkaz gastro priemyslu vláde: Sme na kolenách, v obľúbenom podniku vás už nepohostia!

BRATISLAVA - Gastro priemysel na Slovensku melie z posledného a je na pokraji krachu. Jeho pracovníci dlhodobo upozorňujú na to, že opatrenia zo strany vlády na ich podporu sú nedostatočné. Iniciatíva 10 pre gastro preto nakrútila video, v ktorom apeluje na politikov, aby sa konečne vážne začali zaoberať ich kritickou situáciou.

Reštaurácie, bary a ostatné zariadenia poskytujúce občerstvenie sú na kolenách. Tvrdia, že vláda ich svojimi protipandemickými opatreniami postupne likviduje. "Prosby a alarmujúce argumenty podporené údajmi od podnikateľov a združení v gastronómii neboli vyslyšané. Od začiatku pandémie považujeme kroky a opatrenia zo strany vlády za zúfalo nedostatočné. Gastronómia nedokáže za týchto podmienok prežiť," odkazuje iniciatíva 10 pro gastro vládnym predstaviteľom.

Zdroj: Getty Images

Najnovšie preto zverejnila video, v ktorom upozorňuje na kritickú situáciu, v akej sa gastrosegment na Slovensku momentálne nachádza. "Neviem, ako vy, ale ja nadovšetko milujem gastro. Svoj deň si bez neho prakticky neviem predstaviť," hovorí vo videu známy herec a režisér Milo Kráľ. Poukazuje na to, že gastronomický priemysel zamestnáva na Slovensku viac ako 50 000 ľudí v približne 12 000 prevádzkach. Ročne tento segment vygeneruje 1,4 miliardy eur HDP. Doteraz mohli byť otvorené aspoň vonkajšie terasy, no vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu už nie je možné ani to. A povolený výdaj jedla mnohé prevádzky nezachráni.

"Sú to majitelia prevádzok, pražiarní kávy, pestovalia, pivári, pekári, barmani, čašníci, kuchári. Starajú sa o to, aby sa k hosťom dostal čo najlepší produkt. Je však možné, že nás v našom obľúbenom podniku už nepohostia," varuje Kráľ, pričom naráža na to, že až 60 percentám prevádzok hrozí v dôsledku nedostatočnej podpory zo strany štátu nútené zatvorenie. "Pandémia nás nesmie zložiť na kolená, potrebujeme nutne vládnu pomoc," znie odkaz určený premiérovi a spol.