FOTO Predbežná príčina požiaru bytu v Košiciach je známa: Za všetko môže vec, ktorú máte aj u vás doma

Na brífingu o tom informovali primátor mesta Jaroslav Polaček a riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Fedorčák s tým, že požiar pravdepodobne spôsobila sviečka na adventnom venci. „Po vyhodnotení sa predpokladá, že nešlo o žiaden problém s plynom, čoho sme sa všetci v úvode báli,“ povedal Polaček.

Požiar vznikol na piatom poschodí v trojizbovom byte. "Tento byt je celý postihnutý. K rozšíreniu požiaru o vyšších jednotiek nedošlo. Došlo k zadymeniu bytov od piateho poschodia hore, preto bolo potrebné vykonať evakuáciu,“ spresnil Fedorčák.

V danom vyte sa počas vzniku požiaru nachádzala žena s dvomi deťmi. Požiar vznikol v inej miestnosti, než v ktorej boli. „Keď to spozorovali, z bytu odišli po vlastných a bola im poskytnutá predlekárska pomoc. Z bytového domu bolo evakuované ešte malé dieťa, ktoré zniesol otec na rukách za prítomnosti HaZZ,“ povedal Fedorčák s tým, že jednu osobu z ôsmeho poschodia evakuovali pomocou výškovej techniky.

Hasiči pri zásahu použili celkovo osem kusov hasičskej techniky a nasadených bolo 22 príslušníkov HaZZ. Ako dodal hovorca, zásah na sídlisku Dargovských hrdinov sťažovali zaparkované autá.

Podľa Polačeka sú spodné byty zaplavené a bytovka je v súčasnosti prázdna. „Tí, ktorí požiadali o pomoc mesto Košice, budú prevezení do nášho zariadenia, ktoré máme pre takúto situáciu pripravené. V tejto chvíli mám informácie, že o to prejavilo záujem päť osôb, resp. štyri rodiny,“ uviedol. Polícia evakuovaých postupne umožnila navštíviť svoje byty, aby si z nich vzali potrebné veci. To, či sa do bytov budú môcť v najbližších dňoch vrátiť, by malo byť známe vo štvrtok (10. 12.) dopoludnia.

V Univerzitnej nemocnici ošetrujú štyroch ľudí

Výbuch plynu sa v bytovke na košickej Ovručkej ulici nepotvrdil. "Naši pracovníci po uhasení požiaru v byte nenamerali žiadny uniknutý plyn, ani nezistili poškodenie žiadneho plynového zariadenia," povedal Milan Vanga, manažér externej komunikácie spoločnosti SPP - distribúcia.

Vyrazené okenné tabule spôsobil podľa jeho slov pravdepodobne silný požiar. Príčiny požiaru, ku ktorému došlo na piatom poschodí, budú vyšetrovať hasiči. Podľa hovorcu mesta Košice Vladimíra Fabiana došlo k udalosti medzi 19.00 h a 20.00 h.

Hasiči evakuovali 18 osôb, z toho tri deti. Jednu osobu zachránili pomocou výškovej techniky. "V neďalekej telocvični je sústredených približne 40 obyvateľov bytového domu, ktorých vyšetrujú záchranári a hasiči," priblížila Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice previezli 19 pacientov. "Väčšina bola v poriadku. Štyria ostali na ambulantnom ošetrení na oddelení urgentného príjmu. Ide o ľahšie stavy," uviedla Monika Krišková z komunikačného oddelenia UNLP Košice. Tri deti by mali byť v detskej fakultnej nemocnici.