KORONAVÍRUS Je potrebné, aby sa deti vrátili späť do škôl, tvrdí Takáč

BRATISLAVA – Opozičná strana Smer-SD tvrdí, že je potrebné, aby sa žiaci druhého stupňa základných škôl a stredných škôl vrátili späť do škôl. Inak hrozí, že nebudú dostatočne vedomostne pripravené. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda strany Smer-SD a poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Takáč.

Poukázal na to, že v susednom Česku už študenti chodia do školy týždeň. "Ak sa v školách budú dodržiavať prísne hygienické opatrenia, ako dezinfekcia rúk, priestorov, nosenie rúšok, žiaci by sa mohli bez problémov vrátiť späť do školských lavíc," zdôraznil Takáč vo videu, pričom tvrdí, že je hlúposť, aby sa deti testovali antigénovými testami.

Komentoval, že je nevyhnutné, aby vláda premiéra Igora Matoviča (OĽANO) našla spôsob, ako ich dostať späť do škôl, nemá to podmieňovať testovaním. Deti podľa jeho slov nemôžu doplácať na nezhody vo vládnej koalícii. Školy podľa podpredsedu opozičného Smeru už počas pandémie ukázali, že dokážu zabezpečiť hygienické opatrenia natoľko, aby sa školopovinní vrátili do lavíc. Nezaradení poslanci NR SR okolo Petra Pellegriniho zas uviedli, že predseda vlády nemal zabezpečiť návrat do škôl len pre svoje dve dcéry, ale pre všetky deti na Slovensku. Vyzvali ho preto, aby zabezpečil návrat všetkých žiakov druhého stupňa a stredoškolákov už od 7. decembra.

Na Slovensku sa možno v pondelok (7. 12.) otvoria niektoré školy. Po stredajšom rokovaní vlády to oznámil premiér Igor Matovič (OĽANO) s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania. Priznal, že jedna zo škôl, ktorá sa do pilotného testovania zapojí, bude aj súkromná škola, kde chodia jeho dcéry.