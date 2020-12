Pellegrini kritizuje rozhodnutie krízového štábu: Urobiť zo žiakov rukojemníkov je nehoráznosť

BRATISLAVA - Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho kritizujú, že napriek utorňajšiemu (1. 12.) zasadnutiu ústredného krízového štábu (ÚKŠ) sa základné školy pre druhý stupeň a stredné školy stále neotvárajú. Poslanci strany Hlas-SD chcú preto v januári predložiť na riadnu schôdzu ústavný zákon na skrátenie volebného obdobia. Zároveň vyzývajú premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby urobil všetko pre návrat žiakov do lavíc 7. decembra.

Vláda podľa Pellegriniho oberá jednu generáciu detí o budúcnosť. "Deťom chýbajú sociálne kontakty a návyky. Je nehoráznosť, že deti zostávajú rukojemníkmi politického sporu vo vládnej koalícii," poukázal Pellegrini. Pripomenul, že napriek tomu, že minister školstva Branislav Gröhling (SaS) predložil požadovaný plán na návrat detí do škôl, ten bol zmietnutý zo stola. Vyzval preto premiéra, nech urobí všetko pre to, aby sa mohli žiaci do lavíc vrátiť 7. decembra.

O vyučovanie v malých skupinách po piatich žiakoch sa pokúsi od budúceho týždňa Kežmarok. Avizoval to člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD a primátor mesta Ján Ferenčák. Deti na druhom stupni aj stredoškoláci sa budú striedať tak, aby každý žiak mohol byť v škole aspoň raz do týždňa. "Nároky na učiteľov nenarastú, budú učiť naraz päť žiakov prezenčne a 20 online," spresnil Ferenčák. Upozornil na to, že ak sa naďalej bude trvať na tom, aby sa dali rodičia školákov otestovať, je pravdepodobné, že žiaci sa k prezenčnému vyučovaniu nevrátia ani v januári. "Napríklad v Kežmarku 70 percent rodičov testovanie odmieta," poukázal Ferenčák.

Poslanci chcú tiež počas januárovej parlamentnej schôdze predložiť návrh ústavného zákona, ktorým by sa volebné obdobie skrátilo. "Aspoň otvoríme plodnú debatu a prednesieme kritiku," uzavrel Pellegrini.