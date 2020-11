Primátor mesta Vranov nad Topľou si vydýchol: Trestné stíhanie pre eurofondy zastavili

VRANOV NAD TOPĽOU – Trestné stíhanie primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana a ďalších päť osôb obvinených z obzvlášť závažného zločinu subvenčného podvodu Špecializovaný trestný súd (ŠTS) zastavil. Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková.

"Dočkali sme sa spravodlivosti," reagoval na uznesenie súdu Ragan. "Samosudca Špecializovaného trestného súdu v trestnej veci obvinených J. R. a spol. za obzvlášť závažný zločin subvenčného podvodu rozhodol o zastavení trestného stíhania obvinených, pretože tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci," informovala Kudjaková s tým, že keďže prokurátor podal voči uzneseniu sťažnosť, nie je právoplatné a vecou sa bude zaoberať Najvyšší súd SR.

"Jednoznačne sa potvrdilo, že sme nepochybili pri tomto projekte. Beriem to ako morálnu satisfakciu, že tento sudca spravodlivo rozhodol. Je to veľký odkaz pre pracovníkov, primátorov, starostov na celom Slovensku, nemajú byť trestaní za to, ak robia dobré veci pre občanov," zhodnotil v piatok Ragan verdikt.

Uznesenie súdu súvisí s projektom Intenzifikácia separovaného zberu, ktorý mesto vďaka dotácii z eurofondov vo výške približne troch miliónov eur realizovalo ešte v roku 2012. Podľa obžaloby malo mesto deklarovať ukončenie výstavby viac ako 100 kontajnerových stojísk v termíne do tretej štvrtiny roka 2012 aj napriek tomu, že mali byť hotové až začiatkom roka 2013. Dodržanie termínu malo byť pritom v zmysle zmluvy s ministerstvom životného prostredia podmienkou získania eurofondov.

Ako primátor doplnil, projektom sa má aktuálne zaoberať aj ministerstvo životného prostredia, ktoré v súvislosti s procesmi vo verejnom obstarávaní požaduje od mesta korekciu. Mesto má v pláne riešiť vec súdnou cestou.