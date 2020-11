Fico nekomentuje výpoveď Moniky Jankovskej: Jej prácu na ministerstve opätovne ocenil

Fico opätovne ocenil prácu Moniky Jankovskej na pozícii štátnej tajomníčky. "To, čo mala Monika Jankovská robiť ako štátna tajomníčka, robila dobre," povedal Fico. Skritizoval, že sa väzba začína zneužívať ako "mučiaci nástroj". S Monikou Jankovskou mal Fico ako predseda vlády riešiť otázku koordinácie zastupovania štátu vo veľkých prípadoch. Expremiér uviedol, že o jej súkromných aktivitách nič nevedel. Smer-SD podľa neho nemá s kauzou zmeniek podnikateľa Mariana Kočnera nič spoločné a odmietol, že by vybavoval jeho prepustenie z väzby.

Podnikateľa označil ako "veľkého chválenkára", ktorý "nič nevybavil". Na otázku, či bol šéfom Norberta Bödöra, odpovedal "jasné". Poznamenal tiež, že všetci ho volajú "šéf". Nevylúčil, že by sa Norbert Bödör objavil v centrále Smeru-SD. Bödöra v centrále Smeru-SD má spomínať Monika Jankovská vo svojej výpovedi.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Monika Jankovská sa v stredu (25. 11.) pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) priznala k svojej trestnej činnosti. Vypovedať mala rozsiahlo. Uviesť mala okolnosti, ktoré sú jej známe o skutkoch, ktoré sú jej kladené za vinu. Zároveň sa podrobne vyjadrovala aj k osobám, ktoré súvisia s jednotlivými obvineniami, medzi nimi aj k Marianovi Kočnerovi. Stíhaná má byť pre korupčné trestné činy. Vo väzbe skončila po policajnej akcii Búrka. Ďalšie obvinenia jej pribudli po akcii Víchrica.

Smer-SD chce tajnú voľbu kandidáta na generálneho prokurátora

Opozičný Smer-SD chce tajnú voľbu kandidáta na generálneho prokurátora, navrhne to v pléne. Uviedol to vo štvrtok predseda Robert Fico s tým, že strana definitívne vylúčila štyroch kandidátov na post generálneho prokurátora."Je to nevyhnutný predpoklad toho, aby bola voľba demokratická a aby bol vybratý najlepší kandidát," zdôvodnil Fico potrebu tajnej voľby. Nechcel povedať, ktorých kandidátov vylúčili. Uviedol, že si možno troch kandidátov predvolajú na klub na vypočutie. Nevylúčil, že nezvolia ani jedného. Doplnil tiež, že pri voľbe sa budú snažiť zvýšiť kvórum.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Voľba kandidáta na generálneho prokurátora má byť 1. decembra o 11.00 h. Pôvodne mal parlament voliť kandidáta v stredu. O post sa uchádza sedem kandidátov. Doterajšiemu generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste.