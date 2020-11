Koaličné strany hľadajú dohodu na novom generálnom prokurátorovi, tvrdí Matovič

"Zisťujeme pozície na jednotlivých poslaneckých kluboch a hľadáme umenie možného. Hľadáme prieniky, kde by sme sa mohli dohodnúť," povedal pred stredajším zasadnutím ústredného krízového štábu. Poznamenal, že je sedem skvelých kandidátov a je z čoho vyberať. Rovnako, že ak by jeden kandidát výrazne vyčnieval, dohoda by sa hľadala ľahko. Očakáva, že potrvá vybrať najlepšieho kandidáta. "Ale stojí to za to, lebo tam bude sedem rokov," doplnil.

Voľba kandidáta na generálneho prokurátora má byť 1. decembra o 11.00 h. Pôvodne mal parlament voliť kandidáta v stredu. O post sa uchádza sedem kandidátov. Doterajšiemu generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste.