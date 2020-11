V rámci V4 nebola vždy zhoda: Teraz môžu byť dôsledky dramatickejšie, tvrdí analytička

Stretnutie premiérov V4

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

BRUSEL – Medzi krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) vždy existovali rozdiely v postojoch i politikách. Prístup k právnemu štátu je už dlhšiu dobu jedným z takých príkladov. Poľsko a Maďarsko sa v tomto ohľade dostávajú do konfliktu s Európskou komisiou (EK) už niekoľko rokov a nedá sa tak povedať, že by súčasná situácia bola pre ich vyšehradských partnerov nová. Dôsledky však môžu byť v tomto prípade výrazne dramatickejšie. V rozhovore to uviedla Zuzana Stuchlíková, analytička z bruselskej pobočky Inštitútu pre európsku politiku Europeum.