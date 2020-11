Prezidentka odovzdala poverovacie listiny piatim novým veľvyslancom Slovenskej republiky

Hlava štátu verí, že pôsobenie veľvyslanca v Amerike prehĺbi spojenectvo a spoluprácu s USA a Slovenskom. "Vyriešenie globálnych výziev, ktorým ako ľudstvo v súčasnosti čelíme, je nemysliteľné bez vodcovstva a aktívnej spolupráce so Spojenými štátmi," podotkla. Po brexite podľa Čaputovej narastie aj dôležitosť bilaterálnych vzťahov so Spojeným kráľovstvom. Upozornila aj na to, že odchod Británie z Európskej únie zasiahne životy Slovákov, ktorí tam žijú, a povedie to k množstvu nepredvídateľných udalostí, na ktoré bude musieť veľvyslanec "pružne reagovať".

Prezidentka tiež verí, že vďaka veľvyslancovi v Rusku sa podarí nájsť priestor na otvorený dialóg založený na vzájomnej úcte a rešpekte. "Očakávam, že budete rozvíjať naše vzájomné vzťahy medzi našimi národmi, podporovať to, čo ich spája," povedala. NATO je garantom bezpečnosti Slovenska, pripomenula Čaputová a verí, že pôsobenie veľvyslanca v stálej delegácii prispeje k adaptácii Slovenska na nové geopolitické výzvy a hrozby.

Od veľvyslanca v OECD očakáva, že bude veľmi aktívny. "V čase, keď Slovensko musí začať so zásadnými reformami nášho hospodárstva a transformovať našu krajinu na modernejšiu, inovatívnejšiu, zelenšiu a sociálne férovejšiu, s kvalitným vzdelaním a príležitosťami pre všetkých občanov, je expertíza OECD nesmierne dôležitá," uviedla hlava štátu. Odovzdávanie poverovacích listín označila prezidentka za výnimočné svojou skladbou. Štáty a inštitúcie, do ktorých smerujú noví veľvyslanci, patria podľa Čaputovej medzi najväčšie svetové mocnosti a najdôležitejšie medzinárodné inštitúcie.