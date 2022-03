Diplomat sa zamyslel nad scenárom, ak by sme boli na mieste Ukrajiny: Celkové rozdelenie Slovenska a vplyv Moskvy!

BRATISLAVA - Slovenský veľvyslanec v Londýne a diplomat Róbert Ondrejcsák tiež pozorne sleduje dianie na Ukrajine a v kontexte toho, čo sa tam deje, prirovnal čisto hypotetickú situáciu k Slovensku a čo by sa na našom území dialo, ak by sme čelili ukrajinskému scenáru. Ukázal tiež "novú mapu", ako by sa naša krajina zmenila a čo by to pre náš štát znamenalo.

archívne video

Čo by sa stalo, ak by chcela od nás Moskva to isté?

"Čítam najmä od skalných putinofilov, že nech Ukrajina pristúpi na všetky ruské požiadavky a bude po vojne. Že aké jednoduché, nie? Žiaľ, títo ľudia buď nemajú najmenšie tušenie o tom, čo hovoria, alebo sú nekritickými sluhami zločineckého režimu v Moskve. Poďme sa pozrieť, čo by znamenalo, keby Rusi chceli to isté od nás, ako od Ukrajincov," začal popisovať hypotetický scenár Ondrejcsák a pre túto príležitosť načrtol aj novú fiktívnu mapu Slovenska.

Východ Slovenska by sme stratili a nastúpila by bábková vláda so samopalmi

Podobný geografický scenár toho, čo sa deje na Ukrajine, prirovnal k Slovensku. Po vyplyve Moskvy by sme sa museli vzdať Prešovského a Košického kraja, pričom by sa z nej stali samostatné "ľudové" republiky, podobne ako dnes ukrajinský Luhansk a Doneck. Analógiou Krymu by bola zase "anexia" Trenčianskej župy.

#MapaTýždňa: RUSKÉ ULTIMÁTUM - AKO BY VYZERALO SLOVENSKO? Čítam, najmä od skalných putinofilov, že nech Ukrajina... Posted by Róbert Ondrejcsák on Sunday, March 13, 2022

Ondrejcsák popísal aj ďalšie body toho, čo by nasledovalo. "Ruština ako oficiálny jazyk, neutralita – vystúpenie z NATO a EÚ, strata nezávislého rozhodovania o zahraničnej politike, podriadenie sa Moskve," popisuje diplomat. "Nastolenie bábkovej vlády v Bratislave – som presvedčený, že našli by sa ľudia, ktorí by radi stáli na čele bábkovej vlády, ktorá by bola udržiavaná ruskými samopalmi," skonštatoval ešte Ondrejcsák.

Teraz už chápete, o čo Ukrajinci bojujú?

Okrem toho by sa ešte podľa Ondrejcsáka naša armáda musela pod tlakom odzbrojiť a počet vojakov by sa ustanovil na 2000. Denacifikácia by znamenala zrušenie nepohodlných zákonov pre Kremeľ. "Viete si to predstaviť, čo by to znamenalo? Bol by to koniec nezávislej Slovenskej republiky, aj formálne ale aj de facto. Strata veľkej časti územia, dvoch veľkých miest, na zvyšku bábkový štát s bábkovou vládou, totálne podriadená Moskve. Už chápete, prečo Ukrajinci bojujú? Už chápete, prečo nemôžu akceptovať ruské „požiadavky“? Vy by ste to akceptovali?" pýta sa verejnosti v statuse diplomat.