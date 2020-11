Sulík si ide za svojím, pripravuje vlastný pandemický plán: Navrhuje skôr lokálne opatrenia

"Kde je problém, prijmeme tomu zodpovedajúce riešenia. Pokojne aj lockdown a aj zavretie všetkých možných prevádzok. Tam, kde problém nebude, nemá zmysel prijímať tvrdé opatrenia," spresnil Sulík pred stredajším rokovaní vlády. Plán bude návrhom strany SaS a v dokumente chcú stanoviť kritéria, podľa ktorých sa určí akési skóre. V druhom kroku je podľa Sulíka nutné určiť, ako sa rozdelí krajina, či na okresy alebo iné územné členenie. "Do tretice je potrebné si stanoviť, v závislosti od skóre, v akom regióne majú platiť aké opatrenia," vysvetlil.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) dal Sulíkovi úlohu do nedele (15. 11.) predstaviť alternatívny plán, ako splniť podmienku konzília epidemiológov (denný počet pozitívnych prípadov pod 500) a od konca novembra otvoriť reštaurácie či školy. "Myslel som si, že sa pochlapí a že ukáže, že nevie len nekonštruktívne búrať ako malý nezodpovedný chlapec. Bohužiaľ, nevydalo. Je pondelok (16. 11.) poobede a ani chýru ani slychu o alternatívnom pláne strany SaS," napísal predseda vlády na sociálnej sieti.

Sulík v stredu reagoval, že na pláne začal pracovať ešte pred jeho minulotýždňovou dovolenkou v Dubaji. Neverí však, že termín dokončenia úlohy bol do nedele 15. novembra. "Matovič vedel, že minulý týždeň som na dovolenke a v nedeľu sa vrátim. Elementárna logika hovorí, že keď sa vrátim v nedeľu poobede z týždňovej dovolenky, ťažko môžem v nedeľu večer predstaviť niekoľkostranový použiteľný dokument," uviedol minister hospodárstva. Myslí si, že do nedele 22. novembra by už SaS mala svoj plán mať hotový a keď aj nie, podľa Sulíka je dôležité uprednostniť kvalitu.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Na útoky zo strany predsedu vlády nechce reagovať. Sulík tvrdí, že si vždy povedal svoj názor a nemieni s tým prestať. "Keď premiér má potrebu sa uchýliť k osobným urážkam a útokom, je to skôr jeho vizitka. Ja to nebudem ani opätovať a ani komentovať," skonštatoval.