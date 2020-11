KORONAVÍRUS Sulík predstavil pandemický plán: Matoviča obišli, vraj to už nemá zmysel

NAŽIVO Tlačová beseda strany SaS:

Už z prvých slajdov prezentácie je jasné, že plán sa skladá z ôsmich základných kapitol. Názov plánu je "Semafor zdravia". Boj proti covidu počas jesene je podľa Sulíka chaotický. "Panuje veľká miera mikromanažmentu. Preto sme sa s kolegami dohodli, že predstavíme plán, aký si predstavujeme, navyše do toho prišla aj výzva premiéra, aby som takýto plán priniesol," začal predseda SaS.

Základom má byť zohľadnenie miery nákazy v regiónoch. Plán sa má venovať i testovaniu. "Nepovažujeme za správne uplatniť jednu sadu opatrení na celé Slovensko bez ohľadu na situáciu v regiónoch," pokračuje Sulík. Slovensko by sa malo rozdeliť na obvody podľa regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Prísnejšie opatrenia majú byť tam, kde je situácia horšia. Dodal, že pozerať treba na viaceré dáta.

Všeobecný začiatok

Prvá kapitola hovorí o všeobecných opatreniach, ktoré hovoria o nosení rúšok či odstupoch. V súvislosti s rôznymi variantami intenzity infekcie predstavila šéfka zdravotníckeho výboru v NR SR Jana Bittó Cigániková štruktúrované diagramy. "Trochu nám chýbala klauzula o ochrane rizikových skupín. Tieto sú určite ľudia na 65 rokov," dodáva Bittó Cigániková.

Rozdelenie podľa obvodov

Sulík predstavuje ďalšiu stránku plánu, ktorou je rozdelenie Slovenska na 36 obvodov podľa sídiel RÚVZ (Regionálnych úradov verejného zdravotníctva). V tomto kontexte predstavili aj "skóre tabuľku", ktorá je tvorená incidenciou nových prípadov týždenne, či percentuálna pozitivita. "Pozerať sa iba na počet infikovaných je nepostačujúce. To číslo nemá postačujúcu hodnotu, no keď ho skombinujeme s ďalšími dvoma hodnotami, dá sa s ním lepšie pracovať," hovorí Sulík. Tieto údaje by boli radené do štyroch pásem od zelenej po čiernu.

V ďalšej kapitole sa píše aj o cezhraničnej situácii či evidencii a trasovaniach pozitívnych prípadov. "Nerozumiemie, prečo v tejto oblasti za tú dobu nič nefunguje ani žiadna aplikácia ako e-karanténa, nerozumieme tomu," hovorí sklamaný minister hospodárstva. Posledné tri kapitoly sú aj o komunikácii. "Komunikuje sa chaoticky na dvojhodinových tlačovkách a na druhý deň je aj tak všetko inak," popisuje Sulík.

Ďalším bodom je aj odškodnenie prevádzok. "Minulú stredu som mal snahu predložiť návrh o tomto zákone, žiaľ nebol záujem," tvrdí Sulík. V poslednej kapitole je uvedená organizačná štruktúra, ktorá sa venuje, ako a kým sa dajú zrealizovať predchadzájuce kapitoly.

Premiérovi plán nepredstavili, testovanie podľa Matoviča už nepodporia

Sulíkovi vraj premiér odkázal, že sa o tento plán nebude zaujímať, takže mu ho ani nepredstavil. "Premiér mi verejne odkázal, že o to nemá záujem tak, načo to budem robiť?" položil rečnícku otázku Sulík. "Ja som počula, že keď Richard oznámil dnešnú tlačovku o deviatej ráno, ľudia na ministerstve zdravotníctva sa zišli a začali pracovať na semafóre. Týmto im chcem poďakovať za kus dobrej roboty," povedala novinárom Bittó Cigániková. Sulíkovci vraj už navyše ani nepodporia decembrové celoplošné testovanie na Slovensku.

Žiadne cucanie z prsta, tvrdí Sulík

"Treba vyrátať hranice, nie si ich vycucať z prsta," podotkol s tým, že hranica by mala závisieť od počtu nakazených, teda incidencie - koľko ľudí sa nakazilo v prepočte na 100.000. Zvlášť sa má pozerať na štatistiky pri senioroch a rýchlosť stúpania prípadov z týždňa na týždeň.

Sulík reagoval tým, že sa ďalej testuje masívne. Na koaličnú radu ide so súhlasom s testovaním v okresoch s vysokou incidenciou. Nemusí byť podľa neho povinné, vie si predstaviť doterajší model kombinácie zákazu vychádzania s výnimkami. Keďže má na starosti ekonomiku, doteraz podľa vlastných slov podobné veci neriešil. Teraz ho však premiér vyzval na vypracovanie plánu. "Pochopil som to tak, že vlastne nemá žiadny plán. Keď niečo takéto potrebuje, mohol mi to povedať v súkromí," uviedol.