Druhá vlna KORONAVÍRUSU vrcholí: Pozor na nové ohniská! Bez lokálnych lockdownov to nepôjde

Podľa analytikov projektu Dáta bez pátosu budú najbližšie dva mesiace pre Slovensko kľúčové. Plošné testovanie je skvelý krok, no na niečo sa pri ňom zabudlo. Dôležité je podľa nich izolovať lokálne ohniská, momentálne sú v 22 okresoch. Dáta analyzujú z dostupných verejných dát a informujú nielen o aktuálnych dátach, ale aj o predpokladanom vývoji pandémie.

Plošné testovanie bol dobrý krok

Plošné testovanie bol správny krok. "Slovenské celoplošné testovanie bola presne tým prvým krokom, ktorý má nastať. Išlo o operáciu, ktorá mala identifikovať infikovaných. Akokoľvek (ne)spoľahlivo, stalo sa, a z 3,3 milióna testovaných dostalo “pozitívny” certifikát 33 tisíc ľudí, čo predstavuje 1,01%," uviedol Bosňák na stránke Dáta bez pátosu.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Prečo je stále toľko pozitívnych prípadov?

Prečo máme stále toľko pozitívnych? "Väčšina pozitívne testovaných PCR testami je tu úplne nezávisle od toho, či plošné testovanie prebehlo. A aj keď sa nejakí pozitívne testovaní z plošného testovania stiahli z obehu, nemáme predstavu o tom, v akej karanténe skutočne sú a či sú naozaj doma," uviedol v rozhovore pre Denník N Ivan Bošňák.

Zdroj: korona.gov.sk

"A aj pokiaľ sa ľudia v sobotu či v nedeľu dozvedeli, že sú pozitívni, vírus šírili dovtedy a v blízkom okolí asi aj naďalej. Neverím navyše, že sa ocitli v domácej izolácii takého druhu, že mali samostatné WC a jedlo dostávali na parapetu," povedal.

Bez tvrdého lokálneho lockdownu to nepôjde

Podľa dát, ktoré analyzoval Jakub Tillinger, je v okresnom semafore zvýraznených 22 okresov, ktoré majú kritickú sedemdňovú incidenciu na 10-tisíc obyvateľov. Medzi okresy s najvyššou incidenciou momentálne patria Skalica, Topoľčany, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žilina, Martin a Prievidza. "Na našom semafore by patrili do tvrdého lokálneho lockdownu," uviedol.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Práve lokálne lockdowny sú podľa nich dobrým spôsobom ochrany pred vírusom a fungujú v mnohých krajinách. "Plošné testovanie je fajn, ale bez lokálnych lockdownov to nepôjde," povedal Bosňák. Po plošnom testovaní sa situácia v oravských okresoch, rovnako aj v okresoch severovýchodného Slovenska, síce zlepšila, no ohnisko sa prenieslo. "Naopak, situácia sa zhoršila na Kysuciach a aj v okresoch Dunajská Streda, Topoľčany a Skalica," uviedol v analýze Tillinger. Dôvodom, prečo sa situácia zhoršuje v týchto okresoch je cestovanie ľudí do práce či na týždňovky, najmä do priemyselných oblastí.

7D incidencia v okresoch prepočítaná na 10 000 obyvateľov – posledných 5 a 6 týždňov v grafickej podobe. Zdroj: Dáta bez pátosu

Opatrenia treba uvoľňovať postupne

Oproti minulým týždňom sa znížil aj ďalší kľúčový faktor, a to kĺzavý medián. Ten pred pár dňami dosahoval hodnotu takmer 2 900. Dnes je Slovensko na čísle 1 962. Premiér Igor Matovič sa už predtým vyjadril, že o väčšom uvoľňovaní môžeme uvažovať, keď hodnota kĺzavého mediánu klesne na 500. Kedy to bude, je otázne. "Na celoštátnom čísle 500 budeme možno na sviatok Troch kráľov. Bol by som prekvapený, ak to bude skôr ako v januári," povedal Bošňák s tým, že reálnejšia by bola hranica okolo 1 500.

7D a 14D incidencia prepočítaná na 10 000 obyvateľov – sila vírusu. Zdroj: Dáta bez pátosu

Uvoľnenie opatrení by sa však podľa neho nemalo týkať celého Slovenska, ale jednotlivých miest či regiónov. "Týkať by sa mali ekonomiky a škôl, ale aj záležitostí, ktoré nám prinesú psychickú pohodu a duševné zdravie – napríklad skupinových športov a aktivít v exteriéri," dodal na adresu možného uvoľnenia opatrení.

Bolo potrebné spraviť tri kroky, nie jeden

Plošné testovanie síce podľa odborníkov bolo prvým a správnym krokom, no potrebné boli tri kroky, nie jeden. "Mali zbehnúť tri operácie. Vystopovanie kontaktov IDENTIFIKOVANÝCH infikovaných, otestovanie tých z okolia infikovaných, ktorí boli vystavení ich pôsobeniu (dlho, blízko, intenzívne, kričiac, pijúc, zabávajúc sa) a izolovanie aj infikovaných, a aj následne pozitívne testovaných," uviedol Bošňák s tým, že prvé dva kroky sa nemali preskočiť.

Graf zobrazuje priebeh TEMPA rastu/poklesu šírenia COVID-19. Varovanie a odmena Zdroj: Dáta bez pátosu

Priemerné výsledky z jednotlivých testovaní sú podľa neho nepoužiteľné. "A tak dodnes nevieme, ktoré obce, mestečká a mestá mali pozitivitu vysokú. Vírus sa určite potešil. A tu je problém," konštatuje. "Je jasné, že mnohé obce boli ohniskami nákazy. V škále “trošku, dosť, veľa, mega” boli mnohé VEĽA a MEGA. BOLI, a nikto nevie ako sú na tom dnes. Lebo na PCR testy infikovaní väčšinou nešli, ich karanténizované okolie rovnako väčšinou nešlo a ani nepôjde. Ale vírus nespí a dnes je všetko inak ako bolo zmerané," dodáva na adresu testovania s tým, že problémom je práve to, že v jednotlivých ohniskách nedošlo k dôslednej eliminácii nositeľov nákazy. "Presne tam, kde je náš nepriateľ zakopaný, koncentrovaný a odolný."

Najbližšie dva mesiace budú kritické

Napriek nižšiemu prírastku pozitívnych prípadov netreba zaspať na vavrínoch. Stále hrozí kritická situácia v nemocniciach a podľa analytikov ich môže byť v novembri hospitalizovaných od tri až do sedemtisíc. Spolu so svojím tímom tak Bošňák predpokladá, že počet infikovaných, hospitalizovaných, ale aj úmrtí ešte narastie.

Predikcia kľúčových parametrov riadenia pandémie COVID-19 na Slovensku. Bližšie k realite však podľa analytikov bude tento scenár. Nižší počet novohospitalizovaných, nižší počet hospitalizácií ku koncu mesiaca (2 500, a nie 3 000) a vyšší počet úmrtí. Zdroj: Dáta bez pátosu

Čo bude nasledovať? V nedeľu sa končí zákaz vychádzania, núdzový stav sa však predlžuje. Vláda mala pôvodne v pláne prijať nočný zákaz vychádzania, no nestalo sa tak. Je však dôležité, aby sa opatrenia dodržiavali aj naďalej. Najbližšie dva mesiace budú kritické. "Pokiaľ by sme vychádzali z optimistických predpokladov, mohli by sme byť v okolí alebo pod tisíc prípadov. Ak budeme mať kapacitu testovania na 15 tisícoch denne, mohlo by to stačiť na presný monitoring. Ale kritické budú aj tak najbližšie dva mesiace," dodal Bošňák.