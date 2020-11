HOAX Nemecký advokát Reiner Fuellmich šíril nepravdy v dezinformačnom videu

BRATISLAVA - To, že je pandémia COVID-19 "podvod", "škandál" a "najväčší zločin proti ľudskosti, aký bol kedy spáchaný", tvrdil nemecký právnik Reiner Fuellmich v 49-minútovom videu s českými titulkami, ktoré 10. októbra 2020 uverejnila facebooková stránka Chemtrails Slovensko.

Koronavírus podľa Fuellmicha "nespôsobil nadmernú úmrtnosť " a "PCR testy nie sú schopné diagnostikovať akúkoľvek chorobu". Tieto a ďalšie tvrdenia vyvrátili experti, ktorých oslovil tím AFP Fakty. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP. Advokát vo videu tvrdil, že výsledok PCR testu neznamená prítomnosť infekcie. Pokiaľ má niekto pozitívny test, neznamená to, že je čímkoľvek nakazený, a už vôbec nie vírusom SARS-Cov-2.

Nie je to pravda. PCR testy sú schopné identifikovať prítomnosť vírusu s veľkou presnosťou. Pomocou výteru z nosohltana sa "zachytí prítomnosť genómu vírusu, čím zmizne akákoľvek pochybnosť," povedal pre AFP Juan Carballeda z argentínskej národnej rady pre vedecký výskum Conicet, ktorý je zároveň členom argentínskeho zväzu virológov.

Vo Francúzsku sa napríklad testy zameriavajú na dva "molekulárne terče" vírusu SARS-CoV-2, teda na dve rôzne zóny vírusového genómu. Pre AFP to uviedol Cédric Carbonneil z francúzskeho Vysokého úradu pre zdravie (Haute Autorité de santé - HAS). Vďaka tomu sú tzv. "falošne pozitívne" výsledky pri PCR testoch podľa neho extrémne zriedkavé.

Klamstvo o úmrtnosti na koronavírus

Nie je pravdou ani Fuellmichovo tvrdenie, že koronavírus nikde na svete nespôsobil nadmernú úmrtnosť. Napríklad štúdia z Talianska, ktorej výsledky zverejnil francúzsky denník L'Express v júli 2020 uvádza, že počet mŕtvych sa počas najhoršieho mesiaca pandémie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zdvojnásobil. Štúdia v Belgicku zasa ukázala, že v apríli 2020 sa úmrtnosť priblížila hodnotám naposledy zaregistrovaným počas druhej svetovej vojny.

Aj vo Francúzsku úmrtnosť počas pandémie v jarných mesiacoch výrazne stúpla. Francúzsky Národný inštitút pre štatistiku a ekonomiku (Insee) v správe z 18. septembra 2020 potvrdil, že počas posledných dvadsiatich rokov sa vo Francúzsku výrazne zvýšila úmrtnosť dvakrát: počas vlny horúčav v lete 2003 a počas súčasnej pandémie na jar 2020.

Z čísel projektu Euromomo, ktorý zhromažďuje a porovnáva oficiálne dáta úmrtnosti v 24 krajinách Európskej únie vyplýva, že vrcholy úmrtnosti v krajinách, ktoré boli pandémiou Covid-19 zasiahnuté najviac, sú 1,5 až 4-krát vyššie ako úmrtnosť počas bežnej chrípkovej sezóny v minulých rokoch.

V Nemecku neodoberajú deti rodičom

Pravdou nie je ani to, že v Nemecku odoberajú deti rodičom, ak nedodržiavajú pravidlá karantény, rozostupy a nosenie rúšok. Táto fáma sa rozšírila koncom júla 2020 po tom, ako hygienici rozposlali listy rodinám v nemeckých krajinských okresoch Karlsruhe a Offenbach. V listoch sa odporúčalo, aby sa infikované deti vyhli akémukoľvek kontaktu s ostatnými členmi rodiny.

Združenie Familien in der Krise (Rodiny v kríze) označilo požiadavku na držanie dieťaťa v oddelenej miestnosti za psychické týranie. V reakcii na to sa začiatkom augusta začali na sociálnych sieťach šíriť fámy o tom, že úrady nariaďujú nezákonné umiestňovanie do karantény.

Úrady v Karlsruhe na to zareagovali vyhlásením, že dieťa môže byť v niektorých prípadoch umiestnené do nemocničnej karantény, ale v takom prípade však nie je nikdy ponechané osamote, vždy je s ním aspoň jeden z rodičov. V Nemecku totiž platí, že všetky kroky týkajúce sa dieťaťa potenciálne nakazeného vírusom musia byť vykonávané za prítomnosti rodičov alebo zákonných zástupcov.