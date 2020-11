Samotné celoplošné testovanie nepomôže, tvrdí prezident Slovenskej lekárskej komory

"Doteraz nevidíme výsledok, ani nedisponujeme informáciami o výhodnosti tohto projektu, či už finančného alebo zdravotného," komentoval. Kollár zdôraznil, že lekárska komora vždy bola za testovanie. To má byť však selektívne, cielené a opakované v rizikových regiónoch, ohniskách nákazy, domovoch sociálnych služieb, zariadeniach zdravotnej starostlivosti či napríklad v strategických podnikoch.

Doplnil, že práve takéto testovanie malo a má význam. Za dôležité považuje, aby sa vždy vedelo, čo od konkrétneho testovania možno očakávať, či napríklad to, aké dáta a výsledky prinesie. Ideálne by podľa SLK bolo testovať presnejšími PCR testami. "Ale na to v tejto chvíli podľa mňa nemáme ani peniaze a zrejme ani kapacity. Takže treba zvoliť kombináciu. PCR testami by sme mali vždy verifikovať najmä pozitívnych pacientov, ktorých označili antigénne testy," komentoval Kollár.

Otázkou podľa jeho slov ostáva aj to, či sú antigénové testy, ktoré sa na Slovensku používajú, naozaj dobré. Komora očakáva, čo prinesú výsledky testovania v anglickom Liverpoole, kde použili viacero druhov antigénnych testov a ich výsledky budú porovnávať a vyhodnocovať.