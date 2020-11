NAKA spustila OČISTEC! Policajti zadržali svojich bývalých šéfov: Ideme ďalej, reagujú politici

Tibor Gašpar skončil na čele polície niekoľko mesiacov po vražde novinára Jána Kuciaka. Gašpar kryl aj Roberta Krajmera, bývalého šéfa protikorupčnej jednotky NAKA. Aj on dnes skončil v rukách polície. Krajmer vzbudil pozornosť, keď sa krátko po tom, ako objavili zavraždeného Jána Kuciaka a jeho snúbenicu, objavil v ich dome vo Veľkej Mači. Gašpar vtedy tvrdil, že Krajmer nevstúpil ani na dvor, avšak zábery televízie JOJ dokázali opak.

Gašpar čelil obvineniam, že na jeho príkaz lustrovali Jána Kuciaka pre Norberta Bödöra a Mariana Kočnera. Obaja sú v súčasnosti stíhaní väzobne, Kočner je aj neprávoplatne odsúdený v kauze falšovania zmeniek.

Zdroj: Vlado Anjel

Príbuzní aj spolupracovníci

Tibor Gašpar je príbuzný Bödörovcami, manželka Roberta Krajmera Mária zase sedela v predstavenstve firmy, ktorú ovládal Norbert Bödör a Zoroslav Kollár. Aj Kollár je v súčasnosti vo väzbe, NAKA ho zadržala minulý týždeň v rámci akcie VÍCHRICA. Obvinený je zo zasahovania do nezávislosti súdov a z korupcie.

V putách skončil aj Bernard Slobodník, ktorý len minulý týždeň vypovedal na Úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Slobodníka zastupuje advokát Daniel Lipšic, ktorý povedal, že jeho klient bude s políciou spolupracovať. Okrem Slobodníka zadržali aj Petra Hraška, bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry.

Zadržaný je aj Marian Zetocha, ktorý bol predchodcom Pavla Vorobjova na poste śéfa finančnej spravodajskej jednotky NAKA a zároveň je aj jeho príbuzný. Podľa našich informácií je Zetocha bývalý šéf odposluchov SIS. V putách skončil aj Martin Fleischer, bývalý šéf sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra.

Zdroj: Maarty

Politici reagujú

Na zadržanie top exfunkcionárov polície reagujú aj politici. Premiér Igor Matovič z karantény odkazuje "Pekné ránko, Slovensko". Neskôr doplnil, že stačilo "doržať, čo sme ľuďom sľúbili".

Zdroj: Facebook

Zdroj: FB/Igor Matovič

"Ideme ďalej," odkazuje podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. "Pred zločinom nás mali chrániť, no zdá sa, že zločin sami páchali a kryli korupčnú mafiu, na čom sa mali dobre obohacovať. Ako sme sľúbili pred voľbami – rozkladáme mafiánsku korupčnú mašinériu, ktorá tu vznikla za vlády SMERu. Táto mafiánska štruktúra do ktorej patril Makó, Kočner, Jankovská, Bodor, Kičura a zadržaní policajní šéfovia však nielen vznikla za vlády SMERU, ale SMER ju aj kryl a umožňoval jej rast. Všetci títo aktéri boli dosadení SMERom a sú to vo všetkých ohľadoch „ich ľudia“," napísal Šeliga.

Zdroj: Facebook

Veronika Remišová hovorí, že na podozrivé prepojenia vysokých policajných dôstojníkov už upozorňovala.

"Dnešné zadržanie bývalého policajného prezidenta, bývalého šéfa a aj vysokopostaveného dôstojníka NAKY posilňuje podozrenia, že systém na najvyšších miestach v polícií roky fungoval tak, aby pomáhal a chránil vyvolené skupiny a “našich ľudí”. Na to, aby sme políciu reformovali a očistili, potrebujeme urobiť zmeny, ktoré posilnia dôveru občanov v políciu, ktorá neslúži gaunerom," píše Remišová.

Zdroj: Facebook

Strana Sloboda a Solidarita reagovala ironickou otázkou. "A akú melódiu máte na budíku nastavenú vy?" pýtajú sa v príspevku, v ktorom zdieľajú informáciu o akcii Očistec. Neskôr poslala aj tlačovú správu.

Zdroj: Facebook

Zadržanie viacerých bývalých predstaviteľov polície znamená podľa strany Sloboda a Solidarita nevyhnutnosť obrátiť pozornosť na Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, ktorí na Slovensku roky kryli všetky mafiánske praktiky a za ktorých vládnutia sa chobotnica organizovaného zločinu dostala od súdnictva cez prokuratúru až na najvyššie posty policajného zboru.

„Tibor Gašpar v putách je symbolom, v akom stave bola naša spoločnosť za vlády Smeru, pretože ľudia ako Gašpar mali obrovskú moc. Hoci som o previazaní zločinu hovoril niekoľko rokov, za svoje vyjadrenia o stave právneho štátu som neraz bol označovaný rôznymi nelichotivými označeniami. Teraz však môžem smelo povedať, že som mal pravdu. Verím, že táto očista polície a justície bude pokračovať aj naďalej,“ uviedol poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová priniesla okrem zásadných informácií o Ľudovítovi Makóovi, ktorý sa rozhodol spolupracovať s políciou, aj informácie o tom, že Tibor Gašpar zasahoval do vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Na priamy príkaz Tibora Gašpara neboli informovaní viceprezidenti policajného zboru o tom, čo bolo nájdené na mieste činu. Považovala som to za hrubé manipulovanie vyšetrovania hneď od začiatku. Vtedy ma Tibor Gašpar obvinil z klamstva, avšak božie mlyny melú pomaly, ale isto. Sama som úprimne zvedavá, ako začne spievať v base o tom, koho všetkého kryl a aké mafiánske praktiky tu robili s predstaviteľmi Smeru. A možno sa dočkáme, že prídu aj pre Roberta Fica,“ tvrdí predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Saková a Pellegrini majú čo vysvetľovať

Maslo na hlave majú podľa podpredsedu NR SR Milana Laurenčíka aj ľudia okolo Petra Pellegriniho a najmä Denisa Saková, ktorá má stále čo vysvetľovať, najmä pri otázkach, prečo si Tibora Gašpara vzala za svojho poradcu.

„Tibor Gašpar, Peter Hraško, Róbert Krajmer a Bernard Slobodník sú stelesnením toho najhoršieho, čo sa polícii mohlo stať. Všetci kryli špinavosti smerákov a nezmení to ani fakt, že sa niektorí z nich presunuli do inej strany a pod iný názov. Saková sa musí spolu s Pellegrinim postaviť pred verejnosť a vysvetliť, prečo aj oni spolupracovali s týmito evidentne nečestnými ľuďmi,“ doplnil podpredseda NR SR za SaS Milan Laurečník.

Ak urobili niečo nelegálne, stihne ich trest

Obvinení bývalí policajní funkcionári by mali dokázať svoju nevinu alebo, ak urobili niečo nelegálne, mal by ich stihnúť trest. Vyhlásil to expremiér Peter Pellegrini. Pellegrini pred novinármi skonštatoval, že už v roku 2018 sa na Gašpara v spoločnosti vytváral veľký tlak. Považoval to za škodlivé pre Policajný zbor vo vykonávaní jeho práce poctivo a zodpovedne.

"Keď som bol premiérom, už nebol na čele polície a ostatné personálne zmeny boli vykonané následne. Žiaden premiér nemá ani vedomosť, kto je na konkrétnych zložkách Policajného zboru, to vie maximálne minister. Ja som sa venoval osobe policajného prezidenta, tam som si svoju úlohu urobil," doplnil o Gašparovi a ďalších funkcionároch.

"Nie je to nič pozitívne, je teraz na nich, aby buď ukázali a vyvrátili všetky tieto podozrenia a dokázali svoju nevinu, alebo budú stíhaní a stihne ich nejaký primeraný trest, ak urobili niečo nelegálne," okomentoval expremiér štvrtkový zásah polície.

Saková ho nevnímala ako problémového

Gašpar bol poradcom na ministerstve vnútra, keď Saková viedla rezort. Novinárom vo štvrtok povedala, že v tom čase ho nevnímala ako problémového. Dodala, že s Gašparom sa rozlúčila v januári 2019, keď vznikli podozrenia z nezákonného lustrovania novinárov. Potvrdila, že v minulosti Gašpara vo funkcii ocenila.

"Vtedy naše informácie smerovali k tomu, že bol jeden z najdlhšie pôsobiacich prezidentov Policajného zboru. Pod jeho vedením dosiahol v rôznych oblastiach lepšie a lepšie výsledky," skonštatovala. Novinárom tiež odpovedala, že netuší, či chcel šéf Smeru-SD Robert Fico Gašpara na kandidátnu listinu do tohtoročných parlamentných volieb.

Podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický reagoval, že bude rešpektovať rozhodnutie súdov a nie to, čo sa bude diať okolo prípadov. "Pre mňa je dôležité, ak sa vznesú obvinenia, aby boli na nejakom právnom základe," povedal novinárom s tým, že treba rešpektovať prezumpciu neviny. Viac sa k zásahu nechcel vyjadriť ani ďalší podpredseda strany a podpredseda parlamentu Juraj Blanár. Dodal len, že rešpektuje prezumpciu neviny.

Nespájajte stranu Smer s dnešným zásahom, vyhlásil Fico

Robert Fico na tlačovej konferencii povedal, že on nevie, s čím súvisela dnešná akcia NAKA. "Nespájajte stranu Smer s týmto zásahom," povedal. "Pán Gašpar bol dobrým policajný prezidentom, to, že bol najlepším povedal Kaliňák, ak chcete, zavolajte mu a zopakuje vám toto stanovisko," konštatoval poslanec. "Netajím sa, že poznám pána Gašpara, ale vás do toho nič nie je, že či som sa s ním stretol, alebo nie," odpovedal novinárom.