Ktoré je najkrajšie? Pozrite si ikonické vozidlá Peugeot z 210-ročnej histórie značky

Peugeot 208 - európske auto roka z Trnavy

Zdroj: Peugeot

Advertoriál

BRATISLAVA - Kto by nepoznal značku Peugeot? Na Slovensku je ešte viac „doma“ od októbra 2006, keď sa vozidlá s levom v logu začali vyrábať aj u nás v Trnave. Vedeli ste však, že história firmy siaha až do roku 1810, teda do čias, keď sa ešte (na koni) po Európe premával Napoleon Bonaparte? Poďte si s nami prezrieť najznámejšie modely 210-ročnej histórie francúzskej značky. Hneď prvý vás zrejme prekvapí!