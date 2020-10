Od pondelka sa začínajú vzdelávať dištančne už i žiaci 2. stupňa základných škôl

Dištančne sa od pondelka okrem toho budú vzdelávať aj v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku, jazykových školách či základných umeleckých školách. Na stredných školách a stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa dištančne učí už od 12. októbra, táto forma teda pokračuje až do odvolania.

Do školských lavíc sa v týchto dňoch môžu vrátiť už len žiaci prvého stupňa základných škôl. Rovnako ostávajú otvorené materské školy a jasle. Školské kluby detí fungujú ďalej. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) vyzval školy, aby posilnili personál školských klubov aj o zamestnancov druhého stupňa, ktorí vyučujú výchovy alebo nevyučujú dištančne.

"Musíme myslieť na to, aby lekári, sestry, zamestnanci nemocníc, zamestnanci elektrární, vodární a rodičia, ktorí majú malé deti a nemôžu pracovať z domu, mohli chodiť do práce a živiť svoje rodiny. Zároveň pre malé deti v tomto veku je mimoriadne dôležité navštevovať školu, rozvíjať zručnosti, jemnú motoriku či učiť sa písať," zdôraznil Gröhling. Dodal, že ak majú rodičia obavy, dieťa nemusia dať do materskej školy alebo ho môžu ospravedlniť zo základnej školy.