POZOR! Pri testoch na KORONAVÍRUS vás začipujú a ovládnu cez 5G sieť: HOAX zdieľajú tisíce ľudí

Akoby v legendárnej českej komédií povedali - "rozmohl se nám tady takovej nešvar". Od vypuknutia pandémie sa na sociálnych sieťach objavujú rôzne nepravdivé správy a informácie o koronavíruse a samotnom ochorení. Už nestačí len popierať Covid-19 a prirovnávať ho k neškodnej "chripôčke", ale najnovšie vyzývajú ľudí, aby sa nešli dať vôbec testovať. Podľa hoaxerov alebo ľudí, ktorí nepravdivé informácie šíria, vás totiž počas testu začipujú a neskôr, pomocou 5G siete, ovládnu.

"Odpoveď prišla veľmi rýchlo. Skoro mi roztrhlo srdce, no môj program funguje. Aj oni počúvajú programovanie. Ale za to som zistil skutočný plán. Ten posledný summit akože proti Koróne a otepľovaniu bol iba fraška. Skutočný program bol urobiť test v prvom kole na Slovensku a hneď na to v závese v ČR. Plán je stanovený. Vlastizradca Matovič dostal presne napísaný manuál ako postupovať. 1. Celonárodné povinné testovanie PCR výškrab koróňa akože test. Prvý set bude obsahovať čip a nano boty. 2. Druhý, opakovaný akože test, zavedie skrz špajlu aditiva (zložky) ktoré doplnia nanoboty. 3. Spustí sa na 100% 5G sieť aby nanoboty mohli fungovať. Na rovnakom princípe ako RFID čip ak je v dosahu elektrického poľa. Preto povinné spustenie 5G s dohľadom NATO," znie časť príspevku s čudnou slovenčinou.

Zdroj: FB/Hoaxy a podvody - Polícia SR

K tomu sú pridané obrázky dieťaťa, ktorému pomocou testovacej paličky zavádzajú nanočip. Už na prvý pohľad absurdná správa má však tisíce zdieľaní. Na sociálnej sieti na ňu upozornila aj polícia a prípad rieši kriminálna polícia.

"Ani sme sa nenazdali, keď ste nás masovo začali upozorňovať na ŠIALENÉ DEZINFORMÁCIE. Veď si to prečítajte. Dá sa vôbec na to niečo povedať?" píše polícia.

Hoax šíril aj Kotleba

Ešte na jar, počas prvej vlny pandémie koronavírusu na Slovensku, šíril podobný nezmysel aj neprávoplatne odsúdený predseda strany ĽSNS Marian Kotleba. Ten vo svojom videu ukázal knihu od Georga Orwella 1984 a tvrdil, že je to príbeh podobný tomu, čo sa deje u nás.

"Aj tento príbeh začína v apríli, rovnako ako táto akože kornakríza," hovoril Kotleba na videu. Podľa neho ide o rozklad ekonomiky a mladí ľudia, ktorí nie sú ohrozenou skupinou, by mali normálne pracovať. Podĺa neho, celá situácia smeruje len k povinnému očkovaniu, pri ktorom do nás vstreknú aj akési nanočastice, pomocou ktorých nás budú sledovať.

Zdroj: Youtube/ĽS NS

Kotlebovci sa zúčastnili aj protestu v Bratislave, na ktorom musela extrémistov polícia rozháňať vodným delom a slzotvorným plynom. Neskôr si cez svoj portál Kulturblog vydali video, v ktorom tvrdili, že sa "protestovalo slušne".

Kotleba je pritom opäť v karanténe, pretože jeden z jeho advokátov mal pozitívny test na koronavírus. Sám je odporcom rúšok a aj na súdne pojednávanie ho nosil pod nosom. Jeho poslanec, právoplatne odsúdený Milan Mazurek, vyzýva ľudí, aby sa plošného testovania nezúčastnili.