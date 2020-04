KORONAVÍRUS Šéf ĽSNS straší Orwellom a opäť šíri hoaxy: VIDEO Do tela nám vstreknú nanočipy

BRATISLAVA - Aj keď slovenská polícia aktívne na sociálnej sieti bojuje proti šíreniu hoaxov, zdá sa, že na šéfa extrémistickej strany ĽSNS je prikrátka. Ten totiž zverejnil video, v ktorom tvrdí, že keď vyvinú očkovaciu látku proti novému koronavírusu, spolu s ňou nám do tieľ vstreknú akési nanočipy.

Polícia na sociálnej sieti zverejnila status istého Ivana, ktorý tvrdí, že v dôsledku pandémie koronavírusu, ktorý momentálne sužuje celý svet, bude nariadené povinné očkovanie. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by Ivan netvrdil, že za odmietnutie očkovania, ľuďom hrozí tvrdý postih. Zároveň upozorňuje na to, že obyčajní ľudia dostanú inú vakcínu ako "elita".

Zdroj: FB/Hoaxy a podvody - Polícia SR

"S jemnou iróniou môžeme povedať, že v priloženom statuse sa nachádza viac nezmyslov, ako žije ľudí v Monaku na kilometer štvorcový. Nemáme informácie, ktoré by potvrdzovali čo i len jedno tvrdenie v súvislosti s očkovaním v tomto statuse," informovala na sociálnej sieti polícia.

Pridal sa aj Kotleba

Aj napriek tomu, že pri strane ĽSNS sú už ľudia na konšpirácie zvyknutí, posledné video ich šéfa Mariana Kotlebu predčilo všetky očakávania. V ňom si na pomoc "zavolal" aj Georga Orwella a s jeho románom 1984 straší ľudí tým, že koronavírusová pandémia smeruje len k jednému - povinnému očkovaniu, pri ktorom do nás vstreknú aj akési nanočastice, pomocou ktorých nás budú sledovať.

"Aj tento príbeh začína v apríli, rovnako ako táto akože kornakríza," hovorí Kotleba na videu. Podľa neho by sa mali otvoriť aj podniky a mladí ľudia a ľudia v strednom veku by mali pracovať. Za všetkým totiž vidí cielený rozklad ekonomiky a odovzdanie všetkého do rúk oligarchom a finančným skupinám.

Kotlebovci mal aj v minulosti záľubu v konšpiráciach, napríklad, keď poslali na rozbor saharský piesok. Výsledky rozboru doteraz nie sú známe, aj keď sme sa ich na to opakovane pýtali.