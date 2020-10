Internetom sa šíri ďalší HOAX: Testovaním na KORONAVÍRUS nie sú ľuďom zavádzané mikročipy

Príspevok z 20. októbra 2020, uverejnený skupine ROZHNEVANÉ ŽENY vytváral dojem, že plošné testovanie na nákazu koronavírusom je súčasťou sprisahania s cieľom genocídy národa prostredníctvom 5G sietí, mikročipov a nanobotov, ktoré budú pomocou steru z nosohltana zavedené, aby bolo možné na územie SR a Českej republiky (ČR) nasťahovať 100 miliónov černochov (ktorí sú v príspevku označení rasistickou narážkou). Hoax dopĺňal obrázok schémy testovania zavedením tyčinky cez nosnú dierku s nápisom v angličtine "Insert microchip here" ("Sem vložte mikročip").

Tvrdenie, že testom na COVID-19 sa zavádzajú do tela mikročipy, je rozšírené medzi konšpirátormi. Nezakladá sa však na pravde, neexistuje žiadna súvislosť medzi testovaním a mikročipmi. Agentúra AFP tieto tvrdenia vyvrátila už v júni 2020. Podobe AFP v júni tohto roku v článku vyvrátila aj súvislosť medzi mikročipmi a 5G sieťami.

Zdroj: TASR/AFP

Virológ zo Slovenskej akadémie vied (SAV), profesor Fedor Čiampor, v súvislosti so "zavádzaním" mikročipov a nanobotov do nosnej dutiny počas výteru z nosohltana pre AFP v emaily z 21. októbra 2020 uviedol: "Je to samozrejme blbosť. Ale keď už niekto takémuto niečomu dokáže uveriť, ťažko sa asi nechá presvedčiť o opaku." K tvrdeniu z príspevku sa vyjadrila aj Polícia SR na svojej facebookovej stránke: "Fantázia tvorcov a šíriteľov dezinformácií nepozná hranice. Cieľom (príspevku) bolo odradiť širokú verejnosť od účasti na testovaní. Napriek absurdnosti hoaxu ho do jeho vymazania zdieľalo viac ako tri tisíc osôb."

Opak je pravdou

Nepravdivé je aj tvrdenie o tom, že "čipovanie" sa deje pod dohľadom NATO. Podľa stáleho predstaviteľa SR pri NATO Radovana Javorčíka nepravdivý príspevok obsahuje "neakceptovateľné body šírenia nezmyslov, dezinformácií a rasizmu". Odmietol akékoľvek spojenie medzi NATO a celoplošným testovaním či spájanie s nelegálnou masovou migráciou.

"Presný opak je pravdou. Aliancia od začiatku pandémie pomáha spojencom aj partnerským krajinám pri vykrývaní potrieb pri podpore riešenia zdravotníckej krízy podľa ich vlastných, a žiadnych iných ako vlastných národných, požiadaviek. Slovensko takto využilo napríklad existujúcu spoluprácu v oblasti strategickej vojenskej dopravy na prepravu viac ako 70 ton civilného zdravotníckeho materiálu v prvých týždňoch pandémie pre naše zdravotnícke zariadenia," uviedol Javorčík pre AFP 21. októbra.

Hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková poslala AFP nasledujúce stanovisko: "Samozrejme, striktne odmietame takéto tvrdenia. Cieľom celoplošného testovania je zvrátenie nepriaznivej pandemickej situácie a zníženie stále rastúcej krivky pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Ide o antigénový test a v žiadnom prípade ním nedochádza k zavádzaniu mikročipov alebo nanobotov. Jedným z dôvodov, prečo touto úlohou boli poverené práve Ozbrojené sily SR je nielen zohľadnenie všetkých logistických a organizačných kapacít, ale aj skúsenosti z prvej vlny pandémie, počas ktorej dokázali, že sú pripravené zvládnuť tieto úlohy."