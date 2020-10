KORONAVÍRUS Priamy kontakt so študentmi pri dištančnom vzdelávaní chýba, tvrdia riaditelia

BRATISLAVA – Prechod na dištančné vzdelávanie nebol na viacerých stredných školách (SŠ) problémový. Učiteľom však chýba priamy kontakt so študentmi. Zhodli sa na tom po prvom týždni dištančného vzdelávania viacerí riaditelia SŠ na Slovensku.

Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie na Slovensku pre pandémiu nového koronavírusu sa od pondelka 12. októbra vzdelávajú študenti SŠ dištančne. Riaditeľka Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave Jana Orthová poznamenala, že prechod na dištančné vzdelávanie nie je problémový z hľadiska organizačného, pretože všetky SŠ učili týmto spôsobom v minulom školskom roku minimálne tri mesiace a za ten čas získali dosť skúseností. "Je to náročnejší spôsob vyučovania ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov," povedala Orthová. Situáciu prirovnala k hraniu futbalu na prázdnom štadióne.

Riaditeľka Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici Ľuba Englerová dúfa, že táto situácia nebude dlho trvať a čoskoro sa všetci vrátia späť za katedru. Ako doplnila, dištančné vzdelávanie vedia na škole zabezpečiť na dobrej úrovni. "Prechod na dištančné vzdelávanie ako taký nie je problém. Všetci učitelia sme si tým prešli v jarnom období. Máme trošku obavy, aby sa žiaci opäť prispôsobili tejto situácii a nepoňali ju ako prázdniny," uviedla riaditeľka Obchodnej akadémie v Poprade Iveta Račeková s tým, že pre nich vypracovali pokyny.

"Skúsenosti z prvej vlny sú užitočné, ale ešte to bude vylepšené. Bude to na vyššej úrovni a lepšie zorganizované," tvrdí riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici v Banskej Bystrici Štefan Balogh. Na prechod školy na dištančné vzdelávanie boli na Gymnáziu na Študentskej ulici v Snine podľa riaditeľky Ivety Lazorovej pripravení, a tak hneď od 12. októbra začali naplno vyučovať online. "Dištančné vyučovanie pre nás neznamená žiaden vážnejší problém, ale určite by sme radšej pokračovali v prezenčnom vyučovaní, ktoré v našom gymnáziu bolo súvislé od začiatku školského roka," dodala Lazorová.

Riaditeľ Gymnázia na Školskej ulici v Považskej Bystrici Pavel Mikuláš poznamenal, že prechod na dištančné vyučovanie bol náhly. "Nemôžem povedať, že by ho učitelia vítali s nadšením. Na základe skúseností z prvej vlny vieme, aká je jeho náročnosť a efektivita, preto sme dúfali, že sa mu snáď vyhneme," povedal. Ako dodal, po nástupe žiakov do školy koncom júna a začiatkom septembra zisťovali mieru zvládnutia učiva z obdobia dištančného vzdelávania. Na základe toho vyučujúci v prípade potreby urobili zmeny v tematických plánoch jednotlivých predmetov tak, aby boli zvládnuté hlavne tematické celky potrebné k maturite.