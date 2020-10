FOTO Situácia v Kysaku stále nie je najlepšia: Pozrite sa, ako to tam momentálne vyzerá

„Voda klesla zo 440 centimetrov na 330, čiže asi o meter a pol. V jednej lokalite sa stále nedá dostať do chát, v ďalších štyroch to už nie je problém. V záhradkárskych lokalitách máme 75 chát, z toho 21 je z cesty stále neprístupných,“ povedal s tým, že rozmiestnili kontajnery, do ktorých obyvatelia vyhadzujú zatopený nábytok.

Zdroj: TASR/František Iván

Aktuálne spolu s dobrovoľnými hasičmi a piliarmi odčerpávajú vodu z pivníc či sprejazdňujú cesty odstraňovaním popadaných a naplavených stromov.

V uplynulých dňoch zasiahol celé územie Slovenska intenzívny dážď, ktorý spôsobil na viacerých miestach rozsiahle povodne.

V Kysaku naďalej platí tretí stupeň povodňovej aktivity, vyhlásili ho v utorok (13. 10.) večer.

Následne došlo k vybreženiu sa Hornádu, ktorý zaplavil desiatky nehnuteľností v chatových lokalitách v katastri tejto obce.