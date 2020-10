Systém financovania slovenského zdravotníctva je zle nastavený, tvrdí Cigániková

"Moji kolegovia z vládnej koalície sú presvedčení, že nedostatok financií v zdravotníctve je momentálne potrebné riešiť cez investíciu do základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP)," komentovala s tým, že s takýmto krokom nesúhlasí.

Je presvedčená, že investícia do základného imania štátnej zdravotnej poisťovne je "zlý, nebezpečný krok, ktorý ničí konkurenciu a hádže cez palubu 2,2 milióna poistencov súkromných zdravotných poisťovní". Podľa Bittó Cigánikovej takáto investícia motivuje k neefektivite a považuje to za "obrovský morálny hazard".

Poukázala na to, že prerozdeľovací systém na Slovensku patrí medzi najlepšie na svete. Vďaka nemu dostane zdravotná poisťovňa podľa jej slov na každého pacienta adekvátnu sumu. Uviedla, že na základe tohto mechanizmu dostáva VšZP od súkromných zdravotných poisťovní stále viac peňazí. "VšZP nie je stratová, práve naopak. Je správne, efektívne odmeňovaná," komentovala s tým, že keby VšZP dodržala to, čo mala v pláne, napríklad z Útvaru hodnoty za peniaze a ďalších dokumentov, tak by ušetrila na nákupoch a prevádzke okolo 130 miliónov eur. V strate je podľa poslankyne pre svoju opakovanú neefektivitu.

Riešením je podľa Bittó Cigánikovej financovanie zdravotníctva tak, aby štát platil za svojich poistencov minimálne štyri percentá z priemernej mzdy spred dvoch rokov a aby sa toto percento časom zvyšovalo, a zároveň, aby odvody pracujúcich klesli. Plánuje to navrhnúť na koaličnej rade. Koaličná poslankyňa je tiež za diskusiu o obmedzení zisku zdravotných poisťovní v zmysle obmedzenia prevádzkových nákladov. "Zisk sa má naviazať na konkrétny prínos pre pacienta," doplnila s tým, že by sa napríklad mal stanoviť nárok pacienta.

Bittó Cigániková by ešte chcela vylepšiť prerozdeľovací mechanizmus o údaj, koľko sa platilo za hospitalizáciu konkrétneho pacienta v minulosti. Podľa poslankyne treba dofinancovať platbu za tých, ktorí sa počas pandémie nového koronavírusu stali poistencami štátu. "Pokúšam sa o férovú diskusiu na základe faktov," dodala.

Prezidentka Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová poukázala na to, že každý rok bojujú za dofinancovanie rezortu ako celku. "Ak financie neprídu a nebudú posilnené, napríklad vo forme navýšenia odvodov za poistencov štátu, zaplatíme to všetci a zvýšenou spoluúčasťou," komentovala s tým, že v celom systéme je najviac ohrozený práve pacient. Doplnila tiež, že za ďalší "absolútny chaos" považuje to, aby sa zmenila legislatíva, ktorá by umožňovala zmenu prepoisťovacej kampane, čo avizoval premiér Igor Matovič (OĽANO).