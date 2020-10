Fico tvrdo útočí na vládu z opozície: Koalícia nechce schôdzu, chráni si ministrov pred hanbou

"Naznačujú, že nechcú zajtra rokovať, pretože si chránia svojich vlastných ministrov pred hanbou, ktorú by utrpeli," povedal Fico na utorkovej tlačovej konferencii. Šéf Smeru-SD odmieta politikárčenie. Keďže Národná rada SR je kontrolný orgán vlády, mali by sa podľa neho poslanci zjednotiť, a malo by im záležať, aby im aj verejnosti ministri vysvetlili svoje plány. Majú tiež vysvetliť, na čo použijú päť miliárd eur, ktoré majú podľa Fica k dispozícii. "To sú peniaze, ktoré vláda získala tým, že novelizovala štátny rozpočet," dodal s tým, že vláda má podľa neho dostatok peňazí, aby všetky oblasti dostatočne finančne zasanovala.

Fico odmieta vyhlásenia, že schôdza nie je potrebná, "lebo vraj ministri pracujú". Dodal, že ministri v stredu v parlamente nemusia byť. "Zajtrajšia schôdza ma schváliť uznesenie, ktorým dáme povinnosť členom vlády, aby prišli 20. októbra na riadnu schôdzu NR SR a predstavili sa verejnosti a poslancom s plánom konkrétnych krokov v boji proti pandémii," povedal Fico.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v utorok uviedla, že koalícia neplánuje schváliť program schôdze. Inicioval ju opozičný Smer-SD, ktorý chce počuť od ministrov plány na riešenie koronakrízy v konkrétnych rezortoch. Predstavitelia koalície tvrdia, že poslanci majú možnosť podávať interpelácie, či priamo sa ministrov a premiéra pýtať na hodine otázok.

Mimoriadna schôdza NR SR je zvolaná na stredu od 13.00 h. Opozícia chce, aby parlament na nej prijal uznesenie, ktorým zaviaže členov vlády predložiť v úvode októbrovej schôdze NR SR konkrétny plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení, s určením dosahu na verejné financie s cieľom minimalizovať negatívne dôsledky pandémie nového koronavírusu.