Grendel počká na ďalšie mená: Či navrhne kandidáta na šéfa GP sa rozhodne potom

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) si počká, či pribudnú aj ďalšie mená na kandidáta na generálneho prokurátora a až následne sa rozhodne, či niekoho navrhne do tejto funkcie. Odpovedal tak na otázku, či bude tiež nominovať kandidáta.

Grendel v pondelok na sociálnej sieti kritizoval, že nominujúce subjekty zatiaľ do funkcie navrhli len jedno meno, a to Jozefa Čentéša. Chce, aby bol výber šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR súťažou viacerých. "Problém je v tom, že to zatiaľ na žiadnu súťaž nevyzerá. Medzi nominujúcimi panuje prekvapujúca zhoda na jedinom kandidátovi," napísal.

Čentéš je podľa neho kvalitný kandidát. "Verejnosť však právom očakáva, že rovnako, ako v prípade ústavných sudcov, aj tu pôjde o súťaž, v ktorej viacerí uchádzači dostanú možnosť hovoriť o svojej vízii a preukázať svoju kvalitu," reagoval Grendel.

Čentéša do funkcie navrhla ombudsmanka Mária Patakyová, Rada prokurátorov SR, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Návrhy na kandidátov na generálneho prokurátora možno podávať do 9. októbra. Parlament má voliť šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra.