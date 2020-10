KORONAVÍRUS RTVS prispôsobuje vysielanie: Mimoriadne bohoslužby, športové prenosy a diskusie

BRATISLAVA - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zaradila do vysielania mimoriadne bohoslužby, športové prenosy a diskusie o témach pandémie nového koronavírusu. Zareagovala tak na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Informoval o tom PR manažér RTVS Filip Púchovský.

"V týchto časoch je úlohou verejnoprávneho média v prvom rade pravdivo, nestranne a okamžite informovať verejnosť o aktuálnom dianí a vývoji situácie, ale tiež upokojovať prirodzené napätie, ktoré druhá vlna pandémie a súvisiace vládne opatrenia so sebou prinášajú," zdôraznil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

V pondelok (5. 10.) odvysiela Jednotka o 20.30 h špeciálnu diskusnú reláciu Druhá vlna. Vystúpiť by v nej mali premiér SR Igor Matovič (OĽANO), hlavný hygienik Ján Mikas, odborník na infektológiu Vladimír Krčméry i hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

Do októbrového vysielania zaradila RTVS mimoriadne bohoslužby. „Diváci si môžu pozrieť prenosy bohoslužieb v sobotu večer o 18.00 h na Trojke a v nedeľu dopoludnia na Dvojke,“ spresnila televízia. V rozhlasovom vysielaní ponúkne Rádio Regina mimoriadne bohoslužby od pondelka do piatka od 17.30 h. V pondelok, utorok a vo štvrtok to budú rímskokatolícke, v stredu evanjelické a v piatok sa od 17.20 h bude striedať gréckokatolícka a pravoslávna liturgia.

RTVS začala rokovania aj s kultúrnou obcou. "V procese je nastavenie spolupráce so Slovenským národným divadlom či festivalom Bratislava v pohybe," uviedla s tým, že na Trojke plánuje odvysielať už existujúce záznamy predstavení, ale aj divadelné premiéry.

V nedeľu (4. 10.) večer odštartuje na obrazovkách RTVS nová pravidelná relácia O športe. "Divákom ponúkne diskusie na aktuálne športové témy," informovala RTVS. Premiérová časť relácie by mala byť venovaná vplyvu pandémie na slovenský šport. Cez víkend (3. - 4. 10.) ponúkne televízia šesť priamych prenosov, z toho päť z domácich športovísk