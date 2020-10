Pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu musí prísť okamžite a plošne, odkazuje Progresívne Slovensko

BRATISLAVA - Plošná pomoc ľuďom, pracujúcim v kultúre a kreatívnom priemysle, zavedenie systému kompenzácií a škôd pre tých, ktorí v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 stratili v tejto oblasti príjmy, revízia spôsobu prijímania protipandemických opatrení. To sú nástroje, ktoré sú podľa predstaviteľov mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) potrebné prijať na záchranu kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. "Pomoc musí prísť okamžite," zdôraznili zároveň na utorkovom brífingu.

Podpredsedníčka strany Zora Jaurová priblížila, že súčasťou plošnej pomoci by malo byť aj odpustenie odvodov. "Aj tí, ktorí dostali tzv. prvú pomoc počas prvej vlny pandémie, ju minuli na odvody, ktoré sa im len odložili,“ argumentovala. Systém kompenzácií a odškodnení pre tých, ktorí museli zrušiť plánované kultúrne podujatia, resp. v dôsledku ich zrušenia stratili zákazky a príjmy, by mal zasa kopírovať existujúce mechanizmy.

"Štát by mal takéto kompenzácie poskytnúť tak, ako odškodňuje napríklad poľnohospodárov v prípade strát úrody v dôsledku výkyvov počasia,“ priblížila Jaurová. Za podstatné považuje aj to, aby sa protipandemické opatrenia prijímali na základe relevantných dát, jednoznačne a v koordinácii so zástupcami sektora, ktorého sa týkajú.

Doterajšie zámery vlády nastaviť špecifickú adresnosť pre prijímateľov pomoci z radu aktérov v kultúre a kreatívnom priemysle PS kritizuje. "Táto oblasť bola zasiahnutá ako jedna z prvých, hneď na začiatku pandémie v marci. Ak niekto po pol roku hovorí, že ešte stále tvorí mechanizmus pomoci, svedčí to o tom, akou prioritou sú pre neho kultúra a kreatívny priemysel,“ poznamenala predsedníčka PS Irena Biháriová.

Nespokojnosť s procesným postupom štátnej pomoci smerom k ľuďom pôsobiacim v kultúre a kreatívnom priemysle vyjadrilo aj viac ako 20 profesijných združení a iniciatív z tejto oblasti. V otvorenom liste predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi zdôraznili, že odvetvie zamestnáva približne 220.000 ľudí, teda deväť percent pracujúcich. Apelujú preto na medzirezortné riešenie problému, ktorý má riešiť vláda.

Kabinet na svojom rokovaní 30. septembra však neodsúhlasil návrh Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá na zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá by mala predložiť vláde návrh opatrení na rýchle a adresné kompenzovanie dôsledkov protiepidemiologických opatrení na kultúru a kreatívny priemysel. Kultúrna obec reagovala iniciovaním zhromaždenia Spolu za kultúru, ktoré sa má uskutočniť v stredu 14. októbra na Námestí SNP v Bratislave.