Kuriózny prípad z Bratislavy: Pomstychtivá EX?! Problémová blondína mala ukradnúť priateľovo Audi

BRATISLAVA - Krach vzťahu býva niekedy poriadne "štipľavý". Nie vždy to však zostane len pri slovnej výmene názorov. Situácia sa neraz poriadne vyhrotí. Podobne to mohlo vyzerať aj v prípade dvojice zo Slovenska. Ako to bolo však vedia len oni dvaja. V súčasnosti už pár údajne netvoria.