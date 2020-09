Janka (65) v Tatrách zbierala lesné plody, záhadne zmizla: VIDEO Desiatky záchranárov v teréne, rodina je zúfalá

ZÁPADNÉ TATRY - Ešte 19. septembra podvečer sa skupinka ľudí vydala zbierať lesné plody do Západných Tatier. Ich kroky smerovali pod vrch Baranec. No 65-ročná Janka z dedinky Jamník sa stratila. Nie je známe, čo sa s ňou stalo. Blízki všetko okamžite nahlásili horským záchranárom.

Janku posledný raz videli v miestach pod Barancom zo strany od Jakubovian. "Hneď po nahlásení v sobotný večer bolo do pátracej akcie nasadených osem záchranárov. Keďže sa počas noci hľadanú nepodarilo nájsť bola o súčinnosť požiadaná letka MV SR. Pátranie pokračovalo 20.9.2020 zo vzduchu v súčinnosti s vrtuľníkom letky MV SR, kde záchranári HZS prehľadávali celú lokalitu zo vzduchu aj po zemi no bez výsledku," uviedla Horská záchranná služba. V teréne bolo 26 záchranárov HZS a psovodov so služobnými psami.

Keďže Slovenku aj tak nenašli, nasledujúce dni sa do pátrania zapojilo ešte viac záchranárov. Okrem štyridsiatich zúčastnených prvýkrát v histórii HZS nasadila do záchrannej akcie dron. "V priebehu dvoch nasledujúcich dní s použitím všetkých náhradných zdrojov, ktoré k dronu majú, sa prehľadávala daná oblasť z dronu aj po zemi. Dňa 23.9. bolo opätovné nasadenie letky MV SR, psovodov HZS so služobnými psami, a traja policajní psovodi so psami, ktorí prehľadávali širšiu oblasť," dodala HZS.

Po Janke nepátrajú len záchranári, ale aj miestni. "Je to veľmi ťažké pre rodinu aj pre ich známych, tak nekombinujme čo by keby. Treba pomôcť, hľadali iní, nenašli, treba ďalšie sily," odznelo na facebookovej stránke obce. Úsilie mnohých ľudí však doteraz neprinieslo úspech, všetko je bez výsledku. Každý však verí v šťastný koniec. Isté je, že nádej klesá s každým ďalším dňom, kedy je Janka nezvestná.

Pozrite si zábery z pátracej akcie