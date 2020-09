Ďalšia obeť slovenského zdravotníctva? Otázniky okolo smrti Matúša (†19), zúfalá mama nevedela, prečo zomrel

PREŠOV - Matúš naposledy vydýchol vo veku 19 rokov. Pre jeho rodinu to bola obrovská a nečakaná rana. Všetko začalo v polovici augusta tým, že sa cítil unavený. No v tom čase by dnes trúchliacu mamu Mariannu vôbec nenapadlo, ako sa jej život zmení o približne dva týždne, kedy si vypočula tú najhoršiu správu v živote.

Ešte 12. augusta sa Matúš začal cítiť unavený. Zašiel teda k lekárovi, kde krvné testy preukázali zlé hodnoty. Udalosti potom nabrali relatívne rýchly spád. Zomrel 27. augusta. O smutnom prípade informoval denník Nový Čas.

Hlas syna počula poslednýkrát cez telefón

Mladíka najprv hospitalizovali na JIS interného oddelenia v prešovskej nemocnici. Sono vyšetrenie neukázalo jednu obličku. Na druhý deň na CT vyšetrení už orgán našli. Chlapca potom preložili na bežné oddelenie, kde sa však jeho stav nelepšil. Znova ho preto premiestnili na JIS. Mama Marinna opísala, že vyšetrenia srdca, pľúc i pečene boli v poriadku.

Hlas svojho syna napokon počula poslednýkrát cez telefón. Povedal jej, že ide na dialýzu. Mobil jej síce zazvonil, no nebola to dobrá správa. Volali z nemocnice s tým, že jej dieťa má opuch mozgu. Mal tiež poškodenú pečeň aj pľúca. Marianna okamžite utekala do nemocnice. Stav Matúša mala v pláne odkonzultovať aj s ďalšími odborníkmi. No zdravotnú dokumentáciu, ktorú si vyžiadala, jej podľa jej vyjadrenia nevydali.

Aký bol dôvod? Nemala splnomocnenie, ktoré však nemohla získať, keďže chlapec bol v kóme. "Po troch dňoch dostala predbežnú správu jeho detská lekárka. Podľa nej sa však konzultovať nedalo,“ uviedla pre denník zronená mama.

Matúš zomrel 27. augusta na zlyhanie srdca. Rodina mala milión otázok no jedna bola snáď najdôležitejšia. Prečo? V nemocnici sa údajne vysvetlenia domáhali márne. Dočkať sa mali len otázok, či zosnulý nebral steroidy, či necvičil. Marianna však tvrdí, že ani jedno z toho jej syn nerobil. Jeho vášňou malo byť fotografovanie.

Prípadom sa už zaoberá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na ktorý sa Marianna obrátila. O výsledku šetrenia však bude úrad informovať až po jeho ukončení. Užialená mama zároveň podala trestné oznámenie. Nemocnica J. A. Reimana zatiaľ mlčí. Ako uviedla hovorkyňa Renáta Cenková, zariadenie je povinné zachovávať mlčanlivosť ohľadom zdravotného stavu svojich pacientov.

"V danom prípade neboli splnené zákonné podmienky pre poskytnutie alebo sprístupnenie požadovaných informácií. FwNsP eviduje žiadosť o sprístupnenie údajov o zdravotnej dokumentácii. V čase podania žiadosti však jej podávateľ nebol oprávnenou osobou na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta," uzavrela.