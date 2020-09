Barborka (†24) zomrela po banálnej operácii žlčníka: Bolestivé slová matky, nemocnica v Komárne vinu necíti

Príbeh Barborky skutočne láme srdce. Jej najbližší totiž tvrdia, že nebyť chyby pri banálnej operácii, mohla byť ešte s nimi, usmievať sa po ich boku. No domov sa už nikdy nevráti. Jej meno sa pravdepodobne pripíše na smutný zoznam obetí slovenského zdravotníctva. Správu priniesol denník Nový čas.

Nemocnica vinu necíti

Barborka v nemocnici absolvovala operáciu na žlčníkové kamene. Už na druhý deň však nastali nečakané problémy. Omdlela a už sa neprebrala. Pitevná správa odhalila, že počas zákroku mladej žene poškodili pečeň. To malo spôsobiť zakrvácanie brušnej dutiny, šok a smrť.

Komárňanská nemocnica však vinu necíti a pochybenie na ich strane vylučujú. „Okolnosti úmrtia pacientky sa prešetrujú, nemocnica v tomto poskytuje plnú súčinnosť. Operačný výkon bol vykonaný v zmysle lege artis postupov. Na základe súčasných informácií nemocnica Komárno vylučuje, že by zo strany lekárov došlo k zaned­baniu zdravotnej starostlivosti,“ reagovala pre denník Martina Pavlíková, hovorkyňa nemocnice v Komárne.

Zronená mama už podala trestné oznámenie na lekára aj sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten bude o výsledku ich šetrenia informovať až po jeho ukončení.

Barborka s priateľom: Podľa záberov na sociálnej sieti prežívali šťastné obdobie.

Mama Denisa plánuje za spravodlivosť bojovať zo všetkých síl. Ako uviedla, ak by si v čase, keď jej dcéra bojovala o prežitie sama nezistila, čo sa s ňou deje, nik by jej to nepovedal. Podľa jej slov dodnes za ňou nikto neprišiel a nevypočula si ani len ospravedlnenie, nie to ešte vysvetlenie. Jej slová na sociálnej sieti skutočne lámu srdce. Nečudo, prišla o jediné dieťa.

Osudná operácia

Denisa tvrdí, že Barborka pred problémemi so žlčníkom nemala iné zdravotné ťažkosti. Bolesti brucha a vyšetrenia však odhalili žlčníkové kamene. Mladá žena potom absolvovala ďalšie vyšetrenia a zákroky v nemocniciach v Nových Zámkoch aj v Bratislave, kam ju poslali na prečistenie žlčových ciest. Pár dní na to ju operovali v komárňanskej nemocnici.

Skončila na JIS, po zákroku ešte telefonovala s mamou, že sa jej točí hlava a necíti sa dobre. Na nočné správy ani ranné telefonáty jej už dcéra neodpovedala. Denisa zúfalo telefonovala, kde sa dalo, aby sa dozvedela, čo sa deje. Napokon sa k odpovedi dopátrala na oddelení ARO. Povedali jej, že jej dcéra má vnútorné krvácanie.

"Mala opuchnutý mozog. Lekár mi povedal, že už nebude zdravá, a ja som len prosila, že mi to nevadí, hlavne, nech mi prežije,“ povedala pre periodikum Denisa. Barborku oživovali 40 minút. No boj o život napokon prehrala.