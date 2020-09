Obvinená Monika Jankovská vyhlásila vo väznici hladovku! Prehovorila o dôvodoch

O vyhlásení hladovky informovala Jankovská listom, ktorý adresovala riaditeľovi banskobystrickej väznice. Malo sa tak stať dnes ráno. Obsahom listu sú podľa informácií z väzenského prostredia aj dôvody, pre ktoré sa rozhodla držať hladovku. Má súvisieť s najnovším obvinením v kauze trenčianskeho baru Fatima a tiež so sprísnenou trestnou sadzbou v kauze Búrka. Topky v súvislosti s informáciami oslovili Zbor väzenskej a justičnej stráže. Aký je aktuálne zdravotný stav väzobne stíhanej Moniky Jankovskej, aké kroky vedenie väznice v súvislosti s vyhlásením hladovky urobilo a či je bývalá štátna tajomníčka stále v ústave pre výkon väzby v Banskej Bystrici, vedenie väznice zatiaľ konkretizovalo.

Reakcia Zboru väzenskej a justičnej stráže

ZVJS hladovku Jankovskej potvrdil. Aký je aktuálne zdravotný stav Moniky Jankovskej, však nekonkretizoval. "Ústav Banská Bystrica aktuálne eviduje jeden prípad vyhlásenia hladovky väznenou osobou. V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že Zbor väzenskej a justičnej stráže je oprávnený poskytovať konkrétne informácie o väznených osobách len zákonom stanoveným orgánom a inštitúciám v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh. Vzhľadom na to, že nedisponujeme súhlasom dotknutej osoby, nie sme oprávnení Vám poskytnúť požadované bližšie informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby," napísala nám hovorkyňa ZVJS Katarína Nováková.

Podľa nej vo všeobecnosti platí, že v súlade s Poriadkom výkonu väzby ak obvinený vyhlási hladovku, do 24 hodín je o tom informovaný lekár, ktorý rozhodne o spôsobe dohľadu nad zdravotným stavom obvineného. Obvinený následne podstúpi lekárske vyšetrenie, pričom lekár poučí väznenú osobu o rizikách hladovky. "Kontrola zdravotného stavu sa vykonáva s prihliadnutím na zdravotný stav väznenej osoby, najmenej však raz za tri dni. Ak hladovka trvá viac ako 72 hodín, riaditeľ ústavu oznámi túto skutočnosť prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu a obvinenému sa poskytne potrebná zdravotná starostlivosť. Ak hladovka trvá viac ako sedem dní, kontrola zdravotného stavu sa vykoná každý deň. V prípade potreby je na návrh lekára takáto osoba umiestená na lôžkovú časť zdravotníckeho zariadenia v ústave. Ak by došlo k zhoršeniu zdravotného stavu väznenej osoby z dôvodu držania hladovky, je takáto osoba eskortovaná do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne," doplnila Nováková.

Zdroj: TASR

Dôvody, prečo sa Jankovská rozhodla držať hladovku

O dôvodoch držania hladovky informoval Topky advokát Moniky Jankovskej Peter Erdös. "Všetky tri dôvody majú spoločné jedno: rôzne a trvajúce porušovania základných práv a slobôd mojej klientky," napísal. A tu je stanovisko samotnej Jankovskej:

"Dôvod prvý: nezákonný postup a rozhodnutie vyšetrovateľa Policajného Zboru JUDr. Petra Juhása týkajúce sa môjho obvinenia v kauze Fatima.

Dôvod druhý: neustále porušovanie viacerých mojich základných práv a slobôd zo strany najvyšších ústavných činiteľov v trestnom konaní vedenom proti mne.

Dôvod tretí: šikanózne a nezákonné zasahovanie Ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej do môjho práva na slobodnú voľbu obhajcu a spôsobu, akým túto obhajobu mnou zvolená obhajkyňa vedie."

Jankovská si podľa Erdösa uvedomuje, že hladovka je krajným riešením a presne preto sa k takémuto kroku odhodlala. Uvedomuje si aj to, že ak sa nezastaví včas, privodí následky smrti. "Už samotná väzba je pre ňu nesmierne náročná. Rozhodla sa preto z vlastnej vôle podstúpiť túto tortúru, pretože je presvedčená o tom, že sa nemôže domôcť zákonnosti. Nie je to namierené proti podmienkam výkonu väzby v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica. Rešpektuje všetky úkony v trestnom konaní, dobrovoľne sa im podriaďuje, ale má pocit, že viac ako právo tu prevážil tlak verejnej mienky a snaha podriadiť všetko tomu, aby bola exemplárne potrestaná. Hladovka je jej osobným protestom a tiež aktom zúfalstva," dodal Erdös.

Polroka vo väzbe

Monika Jankovská je väzobne stíhaná od marca 2020. Dôvodom je obvinenie zo zločinu prijímania úplatku a zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze Búrka. Ide o najväčšiu korupčnú kauzu v justícii v histórii Slovenska. Elitní policajti v tejto súvislosti obvinili až trinásť sudcov bratislavských súdov. Len pred pár týždňami prokurátorka Valéria Simonová sprísnila v tejto súvislosti trestnú sadzbu v súvislosti s kauzou zmeniek televízie Markíza, a to na zločin prijímania úplatku a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchaného formou účastníctva v štádiu pokusu s trestnou sadzbou 10 až 20 rokov. Po tomto rozhodnutí prokurátorky Jankovská odvolala aj ponúknutú spoluprácu pri odhaľovaní ďalších trestných činov.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Kauza trenčianskeho baru Fatima

Najnovšie vzniesla polícia voči Monike Jankovskej obvinenie z marenia spravodlivosti v súvislosti s kauzou trenčianskeho baru Fatima. Spolu s Jankovskou vyšetrovateľ obvinil aj jej svata Petra Vaska, advokátku Annu Žedényiovú a expolicajta NAKA Milana Žáčika. Podľa vyšetrovateľa ovplyvňovali výpoveď Michala Vidu v kauze Fatima. Pre všetkých troch žiadal vyšetrovateľ väzbu, o ktorej rozhodoval Okresný súd v Trenčíne. Ten nakoniec trojicu obvinených do väzby nevzal.

V súvislosti s barom Fatima zaklopali policajti NAKA vo štvrtok aj na dvere bývalého šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera. Z domu v Trenčíne ho podobne ako spomínanú trojicu odviedli v putách. Krajmer strávil v cele policajného zaistenia jednu noc. Policajti ho v piatok večer prepustili. Voči Krajmerovi nebolo vznesené žiadne obvinenie.