Bez trpezlivosti vodičov to nepôjde: Pripravte sa na dopravné obmedzenia

Z dôvodu realizácie stavby D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4 spoločnosť v piatok od 22.00 hodiny čiastočne obmedzí dopravu na diaľnici D1 v mieste križovania D1/D4. Obmedzenie bude trvať do 16. septembra. "Stavebné práce budú realizované v strednom deliacom páse. Doprava bude presmerovaná do zúžených pruhov a vedená v režime 3 + 3," spresnila spoločnosť.

NDS tiež uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 v úseku mosta pri obci Petrovany (okres Prešov). Dôvodom je výmena mostných záverov a následná oprava krytu vozovky. Pás bude uzavretý od 12. septembra 7.00 hodiny do 25. októbra do 18.00 hodiny. "Doprava bude vedená obojsmerne v pravom jazdnom páse v režime 1 + 1," dodala spoločnosť.

Obmedzenia sa vyskytnú pre údržbu vozovky na rýchlostnej ceste R1 v úseku Hronská Breznica - Banská Bystrica. Obmedzenia na tejto ceste budú trvať od 14. septembra do 20. septembra. "Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Údržbové práce v pravom jazdnom páse nebudú realizované v piatok po 13.00 hodine," spresnila spoločnosť.

Vozovku bude NDS opravovať aj na ceste 1. triedy pri Krásne nad Kysucou, obmedzenia budú pretrvávať od piatka 20.00 hodiny do 16. septembra 3.00 hodiny. "Doprava bude vedená striedavo vo voľnej polovici vozovky a riadená cestnou svetelnou signalizáciou, resp. regulovčíkmi,“ uzavrela spoločnosť.