Bežné ráno v bratislavskej Karlovke je ako na bojovom poli: Zmapovali sme situáciu, expert nešetril kritikou

BRATISLAVA - Je krátko pred pol ôsmou. V hlavnom meste prúdia do práce či školy tisíce ľudí. Dopravná situácia v Karlovej Vsi je ako vždy na zaplakanie. Trvá to už zopár mesiacov, dôvodom sú rozsiahle rekonštrukcie. Čo prežívajú cestujúci v MHD či v autách? Priblížime vám bežné ráno obyvateľa tejto lokality.

S celkovovou modernizáciou Dúbravsko - Karlovskej radiály sa začalo ešte v júni 2019. Verejnosť sa prispôsobila, no posúvajúce sa termíny už miestnych doháňajú do zúfalstva. Uvedomuje si to aj vedenie mesta, ktoré postupne uskutočňuje zmeny, ktoré by mali pomôcť k zlepšeniu situácie.

No lepšie dni striedajú tie horšie a mnohí upozorňujú na to, že prísť do práce načas je mimoriadne náročné, aj keď si privstanú. Nie vždy vedia vopred predpokladať, aký dlhý čas strávia v kolóne.

Pevné nervy

Naša cesta začína na Janotovej ulici. Kolóna áut sa tiahne na križovatku na Molecovej. Pohodlný úsek pre chodcov či cyklistov, v aute nemáte inú možnosť, než udržať si pevné nervy.

Na Molecovej ulici, ktorá je mimoriadne frekventovaná, začína tá pravá "sranda". Práce na električkovej trati sú v plnom prúde. Chodníky sú rozkopané, po okrajoch vidíte ťažké mechanizmy. Vozidlá aj autobusy sa napájajú do jedného jazdného pruhu.

Ak úsekom prechádzate denne, viete, kde nájdete lávky pre chodcov. Ak nie, môžete byť mierne zaskočený. Trasa je náročná najmä pre mamičky s kočíkmi či ľudí na invalidnom vozíku.

Stopli sme si čas

Rozhodli sme sa odmerať čas cesty do centra mesta v rannej špičke. Odviezli sme sa na zastávku Borská, keďže začiatkom týždňa verejnosť uvádzala, že v kolónach stáli ešte pred frekventovanou Molecovou. Jozefovi podľa jeho vyjadrenia trvala cesta zo zastávky Borská na zastávku Segnerova, ktorú zvyčajne autobus prejde za približne tri minúty, neuveriteľných 27 minút.

V našom prípade bol prechod na Molecovu relatívne hladký. Na spomínanej zastávke to pôsobilo, že žiadne zdržanie nás vôbec nečaká. Na zastávku Most SNP by sme podľa tabuľky mali dostať za 13 minút.

Pred zastávkou Riviéra je však jasné, že čas sa nám nepodarí dodržať. Práve v tomto úseku doprava hustne. Autobusom sa ozýva rozhovor dvoch cestujúcich. Žena, ktorá bežne trasou necestuje, sa pýta prísediacej, ako dlho pôjdeme takýmto tempom. "Už nie dlho, taký je len tento úsek," odpovie jej chlácholivo a dodá, že ona si už aj zvykla.

Dalo by sa však povedať, že popod most Lafranconi už cestujeme relatívne plynule. Štvrtková cesta do centra nám celkovo zabrala niečo cez 29 minút. Teda viac než dvojnásobok oproti bežnej premávke.

Autobus však na naše prekvapenie nebol preplnený. Z vlastných skúseností ale vieme, že denne nastávajú situácie, kedy sa ľudia tlačia doslova ako sardinky v konzerve. Ak k tomu pridáte rúška, ktoré nás chránia pred šírením vírusu a vyššie teploty, vzniká kombinácia, ktorá dá zabrať aj mladším ročníkom.

Cesta autom

Vyskúšali sme si aj to, aká je situácia o vyše dve hodiny neskôr. Naša kolegyňa smerovala z Púpavovej ulice, ktorá sa nachádza neďaleko zastávky Borská. Do redakcie, ktorá sídli vo výškovej budove Incheba, mierila autom. Krátku medzizastávku mala na benzínovej pumpe, čistý čas cesty predstavoval takmer 21 minút.

Ako sama skonštatovala, napriek tomu, že za normálnych okolností je čas cesty kratší, premávka bola tentokrát relatívne plynulá. Deň predtým čakala v kolóne okolo hodiny. Opísala, že sú dni, kedy ako vodič prežíva čisté zúfalstvo.

Dopravný analytik Bazovský: Podcenili prípravu

Dopravný analytik Ján Bazovský označil modernizáciu Dúbravsko - Karlovskej radiály ako mimoriadne náročnú rekonštrukciu. Zároveň upozornil, že práve preto jej mali venovať aj mimoriadny prístup, najmä čo sa týka príprav.

Modernizácia je financovaná z fondov EÚ. "Dotácie podmieňujú časový úsek, do ktorého musí byť stavba dokončená. Keď to nestihnete, dotácia prepadá. Musí sa tiež dodržiavať schválený projekt, nič sa už nemôže meniť. Práve v tejto súvislosti, keď sa vie o obmedzujúcom časovom údaji, by mala o to perfektnejšie prebiehať príprava," podotkol odborník.

Zdôraznil, že ide o úsek, o ktorom bolo vopred známe, že jeho rekonštrukcia spôsobí problémy v cestnej premávke. "Nie je tu dostupná ani rovnocenná obchádzková trasa. Bolo potrebné vziať do úvahy všetky možné alternatívy, dobre zorganizovať prácu. Nasadiť tam viacero pracovných zmien, vyšší počet pracovníkov, pracovať aj v noci, najmä keď vychádza počasie a je teplo," vymenoval Bazovský. Jednoducho povedané, obmedzenie premávky malo byť podľa neho naplánované tak, aby bolo čo najkratšie.

Dopravný analytik tiež upozornil na to, že v istých úsekoch tejto lokality je aktuálne doprava vedená len v jednom jazdnom pruhu. "Dopravná nehoda je bežná súčasť premávky, v Bratislave ich býva denne aj 20. Čo v prípade, že by k nej došlo na tomto mieste? Vznikol by totálny kolaps dopravy," predostrel s tým, že práve z dôvodu mimoriadnych udalostí by sa malo počítať so všetkým. Nevyzerá však, že to tak je.

