Jankovská má na krku ďalšie obvinenie! Vo väzbe skončil svokor jej syna aj expolicajt NAKA

Policajti z Národnej kriminálnej agentúry v utorok zadržali Petra Vaska, Milana Žáčika aj Annu Žedéniovú. Bývalá pravá ruka petra Čongrádyho, expolicajt z NAKA a trenčianska advokátka nocovali v cele. Všetci traja majú blízko k obvinenej Monike Jankovskej, ktorá je vo väzbe už viac ako polroka.

Podľa informácií televízie Markíza Jankovská, jej svat Peter Vasko, expolicajt Milan Žáčik a advokátka z Trenčína Anna Žedényiová sú obvinení z trestných činov krivej výpovede a marenia spravodlivosti. Všetko by to malo súvisieť s kauzou okolo trenčianskeho baru Fatima, ktorý patril podnikateľovi Ondrejovi Janíčkovi. Ten už niekoľko rokov upozorňuje na to, že o Fatimu ho chcel obrať práve Čongrády, ktorému mala pomáhať Jankovská. Tá popiera to, že by sa s mafiánom poznala alebo od neho vzala peniaze.

Vypovedajú na NAKA

Jankovskú priviezli na nitriansku pobočku NAKA okolo 08:30 ráno, kde sa už nachádzal aj Vasko spolu s advokátkou. Čakajú ich výsluchy. Prípad vyšetruje Peter Juhás, ktorý je šéfom tímu Kuciak. O kauze okolo trenčianskeho baru po rokoch prehovoril svedok Michal Vida, ktorý nakrútil niekoľkohodinové video. Na ňom podrobne vysvetľoval pozadie kauzy. Bol to práve on, ktorý označil Jankovskú, ze vzala tri milióny slovenských korún za to, že pošle Janíčka do väzenia.

Viac svetla do prípadu vniesli aj správy z aplikácie Threema, ktoré uzreli svetlo sveta po tom, ako zadržali Mariana Kočnera. Ten si mal s Jankovskou vymeniť tisícky správ, čo ona popiera. V ich správach sa však spomína aj to, že sa pokúsila ovplyvni'ť výpoveď Vidu a chcela poslať Janíčka do väzenia. Vida je kľúčovým svedkom aj v tomto prípade.