Meteorológovia varujú: Slovensko čaká ďalšia chladná noc, miestami bude hmlisto

Výstraha pred hmlou platí od polnoci do stredajšieho (9. 9.) rána v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Meteorológovia predpokladajú dohľadnosť od 50 do 200 metrov. Tá predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. SHMÚ dodal, že za pondelkovým (7. 9.) studeným frontom sa v noci od západu v chladnejšom a suchom vzduchu do našej oblasti rozšírila tlaková výš, vplyvom ktorej sa postupne zmenšila oblačnosť a na väčšine územia zoslabol aj vietor. Nastali tak vhodné podmienky na výraznejšie nočné ochladenie.

Najchladnejšie bolo na staniciach Huty (1,0 stupeň Celzia), Oravská Polhora (1,2 stupňa Celzia), Vernár (1,4 stupňa Celzia), Zuberec (2,0 stupne Celzia), Liptovská Teplička (2,1 stupňa Celzia), Dobšinská Ľadová Jaskyňa (2,2 stupňa Celzia), Novoť (2,6 stupňa Celzia), Oravská Lesná (2,7 stupňa Celzia), Reľov (2,9 stupňa Celzia). Meteorológovia dodali, že ďalšie noci sa už o pár stupňov oteplí.