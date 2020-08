KORONAVÍRUS O pár dní nás čakajú prísnejšie opatrenia: Na červenom zozname je aj Chorvátsko!

Krajčí avizoval, že medzi rizikové krajiny môže patriť aj Grécko, do ktorého teraz neodporúča cestovať. "Momentálne sme ho nezaradili medzi červené krajiny, čiže neplatia pre neho epidemiologické požiadavky ako pri návrate z červených krajín," povedal.

Krajčí upozornil aj na rizikové regióny v jednotlivých štátoch. V Česku sú to hlavné mesto Praha a Kraj Vysočina, v Rakúsku hlavné mesto Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V Poľsku ide o Pomoranské, Malopoľské a Sliezske vojvodstvo. V Grécku upozorňuje na región Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Anglicku sú podľa Krajčího rizikové regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-Cast a Mid-West. V Estónsku to je Ida-Viru Maakond a v Dánsku región Midtjylland.

Konzílium prehodnotilo aj dĺžku karantény, ktorú je potrebné dodržiavať po návrate z rizikových krajín. Krajčí ľuďom odporúča, aby sa z dovoleniek z avizovaných "červených krajín" vrátili do 1. septembra. Po tomto dátume bude ich príchod považovaný ako za návrat z rizikovej krajiny. Na týchto ľudí sa tak bude vzťahovať povinnosť desaťdňovej karantény. Testovať by sa podľa Krajčího mali najskôr v piaty deň od príchodu.

"Pokiaľ sa týmto ľuďom do desiatich dní nepodarí zrealizovať testovanie a nebudú u nich prítomné žiadne príznaky ochorenia, tak po desiatich dňoch bude u nich ukončená karanténa," podotkol minister.

Minister upozorňuje na importovanú nákazu zo zahraničia

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) upozorňuje na počet importovaných prípadov nákazy novým koronavírusom na Slovensku. Za august podľa jeho slov takéto prípady dosiahli približne 24 percent z celkového počtu prípadov. Informoval o tom po štvrtkovom rokovaní konzília odborníkov. Upozornil najmä na zvýšený počet importovaných prípadov z Českej republiky, ako aj z Chorvátska, kde sa podľa jeho slov situácia v posledných dňoch výrazne zhoršila. Najviac importovaných prípadov na Slovensku je z Ukrajiny (177), Českej republiky (85), Srbska (80) a Chorvátska (47).

Minister zdravotníctva ďalej informoval, že v súvislosti s novým koronavírusom plánujú opäť zriadiť aj veľkokapacitné testovacie odberné miesta. Avizoval, že prvé centrum by mohlo aj vďaka dohode so súkromným testovacím laboratóriom fungovať v Bratislave už počas prvého septembrového týždňa. Ďalšie by sa mali postupne zriadiť v Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici.

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí budú zakázané

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí, vrátane športových podujatí a interiérové podujatia nad 500 ľudí budú zakázané. Povinnosťou bude aj nosenie rúška. Úrad verejného zdravotníctva vydá aj opatrenia vo veci rizikových krajín aj povinnosti zamestnávateľov. Rúška budú povinné aj v školách s výnimkou prvého stupňa. Rozhodlo o tom vo štvrtok konzílium odborníkov, informoval o tom hlavný hygienik Ján Mikas po rokovaní.