Na dcéru sudcu Trubana si posvieti polícia! Byt kúpila od firmy blízkej advokátovi z kauzy DOBYTKÁR

Portál DenníkN teraz prišiel s informáciou, že dcéra sudcu Trubana sa nedávno stala majoteľkou bytu na Dunajskej ulici v Bratislave. Na to by nebolo nič zvláštne, ak by predošlým vlastníkom nebola dirma SPV81, v ktorej v minulosti ako konateľ figuroval práva prominentný advokát Ján Gajan.

Podľa Trubanovej je mediálny záujem o jej majetok len šikanou, no tvrdí, že s Gajanom svoj byt neriešila. „Pokiaľ viem, tak Gajan je advokát a keďže aj ja som advokátka, tak áno. Poznám iks ďalších advokátov, nestretávame sa,“ povedala Trubanová. Gajan však podľa svedka v úplatkarskej kauze Dobytkár vybavoval dotáciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre aj pre sudcu Trubana, respektíve jeho rodinu, s ktorou vlastnia penzión Altmayer v Banskej Štiavnici.

Sudca Špecialozovaného trestného súdu Michal Truban Zdroj: TASR/Martin Bauman

Preveruje to aj polícia

Informácie o tom, že Trubanová vlastní byt, ktorý predtým vlastnila firma, ktorej konateľom bol Ján Gajan, preveruje aj polícia. "Pracovná skupina Dobytkár informáciami o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam disponuje, no k priebehu a okolnostiam doterajšieho vyšetrovania ďalšie informácie zatiaľ nemôžeme poskytnúť,“ povedal pre denník hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Okrem toho, informácie preverí aj predseda súdu Ján Hrubala „Všetky podozrivé informácie preverím aj ja. Viackrát som sa však už vyjadril v tom zmysle, že je to práve Súdna rada vyzbrojená na to určeným odborným aparátom vrátane etickej komisie, ktorá tento druh naozaj všeobecných etických dilem má riešiť a má rovnakú formálnu právomoc podávať disciplinárne návrhy ako predseda súdu,“ povedal portálu Hrubala.

Truban rozhodoval o väzbe pre zadržaných Norberta Bödöra a Petra Kubu v kauze Dobytkár. Kým Kubu vzal do väzby, Bödöra nie. Minulý týždeň ho preverovala osobitná komisia Súdnej rady.