Nedeľná debata sa zvrtla: Vám by som nedal riadiť ani Saharu, hromžil minister Sulík na Žigu

BRATISLAVA - Pomerne ostro sa začala jedna z víkendových politických debát. V nedeľu sa do kresiel diskutujúcich do duelu posadili rivali - súčasný minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a ten bývalý Peter Žiga (Hlas-SD). Už po prvých otázkach bolo zjavné, že debata nebude prebiehať v celkom pokojnom tóne.

Debata sa odohrala v diskusnej relácii Na telo Plus na TV Markíza. Poslanec parlamentu a exminister hospodárstva Peter Žiga (nezaradený) kritizoval, že si minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) neuplatnil predkupné právo vo Východoslovenskej energetike (VSE). Sulík argumentuje tým, že štát na tom získal 35 miliónov eur. "Vy smeráci, keď ste riadili štát, 600 miliónov bola strata v SPP (Slovenský plynárenský priemysel pozn. red.). Teraz hovoríte, že sú tam stovky miliónov na účte, no ale z čoho?" pýtal sa už v úvode so zvýšeným hlasom Sulík Žigu.

Zdroj: reprofoto tvnoviny.sk

Vám by som nedal manažovať Saharu, kričal Sulík

Sulík si trval na svojom a tvrdil, že keď Smer odkúpil matku SPP, vytvorila za tento čas stratu 600 miliónov eur. "To, že dcérske spoločnosti robia zisky, a veľké zisky, je len preto, lebo manažérsku kontrolu má niekto iný a nie štát pod vedením Smeru," pokračoval Sulík. "Takisto ako Cargo, ktorá patrí štátu, stovky miliónov v strate. Vám dať niečo manažovať, vám dať bufet manažovať, vám dať manažovať Saharu, minie sa piesok," odkázal rázne Sulík Žigovi.

Zdroj: reprofoto tvnoviny.sk

"Pán Sulík, to sú argumenty na úrovni "miletičky"," odkázal Sulíkovi Žiga, pričom ten mu ešte stihol zopakovať, že by Žigovi nedal riadiť ani miletičku (Miletičová ulica, hovorovo nazývaná miletička, je miesto, kde sa nachádza známe bratislavské trhovisko pozn. red.). "Minister by sa mal vyjadrovať s väčším rozmerom a väčším rozsahom ako to robíte," dodal k Sulíkovi exminister Žiga.

Sulíkovi vyšlo, že výhodnejšie bude podiel vo VSE predať

Sulíkovi sa javilo rozumnejšie získať pre štát 35 miliónov eur za to, že sa Slovensko vzdá svojho predkupného práva, ako to, že štát zaplatí 700 miliónov eur za kúpu VSE, keď má ekonomika obrovský deficit. Sulík pripomenul, že navyše vyrokovali aj predkupné právo pre paroplynovú elektráreň Malženice.

Zdroj: reprofoto tvnoviny.sk

Žiga sa pýta, kto rozhodol o tom, že 35 miliónov eur je dosť, a kto odsúhlasil, že sa nebude uplatňovať predkupné právo. Tvrdí, že štát mal dostatok peňazí na odkúpenie VSE. "Máte 8 miliárd eur, ktoré máte v rámci deficitu rozpočtu. Vôbec to na ekonomike necítiť. Mali ste ich použiť na kúpu tohto strategického podniku," podotkol.

Na margo vodíkových technológií Žiga uviedol, že je to "super vec", no je to niečo, čo bude vo svete fungovať tak o 30 až 40 rokov a automobilový priemysel na to nie je pripravený. "Výroba vodíka pre autá je taká drahá, že v tejto chvíli nemáte takú lacnú elektrinu, aby ste mohli transformovať vodík ako palivo," povedal Žiga.

Vodíková budúcnosť a podnikateľské kilečko Volume 2

Pre Sulíka je druhoradé, kedy budú vodíkové technológie vo svete fungovať. Je tu podľa neho potenciál a Slovensko by malo zistiť, či ho vie využiť.

Minister chce predstaviť aj "podnikateľské kilečko 2", ktoré však už nepôjde v skrátenom legislatívnom konaní, ako to prvé. Malo by obsahovať vyše 300 ďalších opatrení. Sulík poznamenal, že aj toto "kilečko" bude obsahovať drobnosti. Argumentuje však, že 100-krát drobnosť v konečnom dôsledku pomôže podnikateľom. "Vy sa presne takýmito 'prkotinami' zaoberáte. Neriešite potrebné veci. Vláda zmarených nádejí," reagoval na to Žiga.

Dohoda medzi Miškovičom a Tiposom pripomína smerácke časy

Zmluvy medzi štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos a advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča, ktorý je poradcom ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO), sú podľa Sulíka hanbou a mal by sa s nimi vysporiadať. "Vrhá to nepekné svetlo, lebo to pripomína 'smerácke' časy. Bolo by lepšie, keby takéto zmluvy neboli uzavreté," povedal Sulík.

Exminister hospodárstva Žiga na margo toho reagoval, že vládna koalícia niečo hovorí a niečo iné robí. Tendre, ktoré vznikli s Miškovičom, sú podľa Žigu podivné, pretože tam figurujú tie isté oslovené právnické kancelárie. "Neviem si predstaviť, ako by Matovič vystrájal, keby sa to dialo za našich vlád," podotkol.

Bolo by fajn, ak by Kollár rádio nevlastnil, myslí si minister

Predanie Fun rádia je podľa Sulíka na predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina). Na margo reklamnej zmluvy medzi Tiposom a firmou vlastniacou Fun rádio spojenou s Kollárom, povedal, že "dochádza ku konfliktu záujmov a bolo by dobré, ak by ho Kollár nevlastnil".

Zdroj: reprofoto tvnoviny.sk

Žiga považuje za správne, že prezidentka vetovala zákon o elektronických komunikáciách. Pripomenul, že opozícia zákon kritizovala aj preto, že šiel v skrátenom legislatívnom konaní. Na otázku, či poslanec za Smer-SD Jaroslav Baška vstúpi do novovznikajúcej strany Petra Pellegriniho Hlas-SD, Žiga odpovedal, že "to je možné". Taktiež je podľa neho vylúčené, že Hlas-SD sa zlúči s mimoparlamentnou stranou Dobrá voľba.