Postup bývalého vedenia ministerstva k ÚVO vo vecí stíhačiek F-16 je nepochopiteľný, hovorí Naď

"Celý tento proces bol pre mňa z hľadiska postupu bývalého vedenia na ministerstve obrany nepochopiteľný, pretože ja som bol tiež presvedčený, že z hľadiska obstarávania bol proces akvizície lietadiel F-16 v poriadku. Nepochopil som preto, prečo odmietli štátnej organizácii, ktorá je zodpovedná za proces verejného obstarávania, poskytnúť dokumenty, najmä kúpnu zmluvu," povedal vo štvrtok novinárom Naď. Minister podľa svojich slov po svojom nástupe poskytol úradu dokumenty. "Vďaka tomu mohlo vedenie ÚVO ukončiť kontrolu procesu a povedať, že proces bol v poriadku," dodal.

Naď je podľa svojich slov rád, že NKÚ bude proces kontrolovať. "Aj my na ministerstve môžeme urobiť chybu, na to má štát kontrolné orgány, aby zistil, či bol v poriadku proces a cena. Neviem sa vyjadriť k cene, bola dohodnutá na úrovni predstaviteľov vlád SR a Spojených štátov amerických. Keď NKÚ zistí na základe konkrétnych čísel, že cena nebola adekvátna, nech to povie, ak zistí, že cena bola adekvátna, ja budem iba rád," priblížil s tým, že bývalé vedenie rezortu chcelo utajovať i to, čo nebolo potrebné tajiť.

Minister si nemyslí, že by akékoľvek rozhodnutie kontrolných orgánov smerovalo k zrušeniu zmluvy. Pripomenul, že za nákup sme zaplatili už takmer miliardu eur. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák vo štvrtok informoval, že úrad zastavil kontrolu vo veci nákupu stíhačiek F-16, jej výsledky postupuje na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR a počká si na závery úradu. Úrad podľa Hliváka v súvislosti s uplatnením výnimky z pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní zo strany ministerstva obrany nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Hlivák dodal, že predchádzajúce vedenie ministerstva postupovalo pred úradom mimoriadne netransparentne, pričom poskytovalo úradu zmätočné informácie. Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Naď vo štvrtok uviedol, že do konca roka 2023 by mali byť na území SR prvé lietadlá.

"Bol by som rád, keby to bolo v priebehu leta, aby sme po otvorení rekonštruovaného letiska Sliač mohli stíhačky tam privítať," doplnil. Súčasťou zmluvy je aj letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu. MO SR v súčasnosti rokuje s americkou stranou o prerozdelení splátok.