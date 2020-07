Matovič ešte stále nemá vyhraté: Študenti univerzity sa búria, na prácu sa má pozrieť komisia

O vzniku spomínanej komisie, podobe ako v prípade niekdajšieho predsedu NR SR Andreja Danka, informuje denník Pravda. V prípade rigoróznej práce Danka totiž na Univerzite Mateja Bela tiež vznikla podobná komisia, ktorá prácu podrobila kontrole minulý rok. Špeciálna komisia na UK v Bratislave sa chce podľa Pravdy zamerať na etickosť písania práce aktuálneho premiéra Matoviča. Robí tak napriek tomu, že sám predseda vlády si chce na podobné prípady a na seba upliesť bič v podobe legislatívneho zákona z dielne ministerstva školstva a spravodlivosti. Na základe novelizácie by mohol teda prísť o titul.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Aj keď Matovič často nevidí podobnosť medzi jeho a Dankovou záverečnou prácou, etické normy označujú obidva práce a spôsob ich písania za plagát. „Plagiátorstvo je neoprávnené prebratie myšlienky – teórie, záverov, hypotéz či metafor. A to nielen úplné, ale i čiastočné, teda len s malými či povrchnými úpravami, bez odkazu na ich pôvodcu. Autor sa dopúšťa plagiátorstva, aj keď do textu zaradí väčšiu časť cudzieho textu. Aj napriek odkazu ostáva zaradenie veľkej časti cudzieho textu do práce problémom,“ píše sa v práci Lucie Lichnerovej, ktorá je určená pre študentov UK v Bratislave.

Podnet dali študenti

Podobným spôsobom, akým bola preverovaná práca Andreja Danka, chcú teraz preveriť aj tú Matovičovú. Požiadať o to mali tamojší sklamaní študenti. Študentská rada k tomu mala univerzitu vyzvať vo štvrtok 23. júla. Rada odsúdila slová premiéra o tom, že sa mu prácu nechcelo písať, a tak sa spoľahol na kamarátku. Dodal to tiež s tým, že si už presne ani nepamätá ako prácu tvoril.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Hoci sa dekan Fakulty managementu Michal Greguš v rozhovore pre Denník N Matoviča zastal a povedal, že práca síce bola urobená lajdácky, ale nie je plagiátom, vedenie univerzity sa od týchto slov dištancovalo.

„Veľmi nás prekvapili slová, že v diplomovej práci Igora Matoviča je všetko v poriadku, práca nie je plagiátom a komisia pred 22 rokmi rozhodla správne. Vedenie univerzity konzistentne trvá na tom, že práca v tejto podobe nezodpovedá štandardom kladeným na kvalifikačné práce a v žiadnom prípade by nemala úspešne prejsť obhajobou dnes, ani pred 22 rokmi. Vyťaženosť študenta či úspechy v inej oblasti nemôžu v žiadnom prípade predstavovať dôvod pre porušovanie základných princípov akademickej práce. Vo vyhláseniach pána dekana je viacero nesprávnych skutočností a niektoré tvrdenia sú na hrane akademickej etiky,“ reagovala univerzita na slová dekana Greguša.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Ak vyhodnotia, že je to plagiát, skončí na čiernej listine alebo bez titulu

Premiérova práca má tak prejsť kontrolou. Ak komisia diplomovú prácu vyhodnotí ako plagiát, predseda vlády môže prísť o titul alebo skončiť na čiernej listine. Zákon na vyššiu mieru kvality preverovania záverečných prác sa pritom už tvorí na spomínaných ministerstvách a svetlo sveta by mal uzrieť už v septembri. Ten by mal umožňovať spätné preverovanie záverečných prác. Následne by umožnil odoberať podvodom získané tituly. V prípade, že práca nebude napísaná v poriadku, autor dostane v rámci správneho konania možnosť ju do 150 dní znova napísať a obhájiť, alebo sa vzdá svojho titulu. Ak však nebude chcieť pristúpiť ani na jednu z týchto možností, môže skončiť na spomínanej čiernej listine.