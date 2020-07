FOTO Východom Slovenska sa prehnala prietrž mračien: Zničujúce následky, niektoré okresy sú pod vodou

PREŠOV - Po prietrži mračien, ktorá sa v nedeľu popoludní prehnala východným Slovenskom, zasahujú hasiči najmä v Prešovskom kraji, a to na trinástich miestach. Informuje o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Hasiči momentálne evidujú technické výjazdy. "Pomoc je potrebná najmä v okresoch Snina, Humenné a Medzilaborce," uvádzajú s tým, že na viacerých miestach odčerpávajú vodu po prívalovej vode a z ciest odstraňujú spadnuté stromy.



Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Podľa primátorky budú rozsah škôd monitorovať. „Budú aj na majetku mesta, nielen občanov,“ dodala s tým, že Tarkovský potok či voda stekajúca z okolitých polí im v prípade silných búrok pravidelne spôsobujú problémy.

Prietrž mračien spôsobila v širšom centre Sniny viacero škôd, potvrdila to primátorka mesta Daniela Galandová s tým, že začínajú s odstraňovaním následkov po intenzívnych zrážkach. Ako spresnila, voda po výdatnom daždi spôsobila problémy v lokalitách Daľkov, Majer či na Ulici 1. mája. "Bol to moment prekvapenia, tentoraz zo strany Vihorlatských vrchov. Tarnovský potok a ostatné potoky poškodili miestne komunikácie aj záhrady mnohých občanov. Snažíme sa sprejazdniť cesty," povedala. O pomoc s odčerpávaním vody požiadali aj hasičov.

Výdatné zrážky v obci Davidov veľké škody nespôsobili

Následky intenzívneho dažďa odstraňujú aj v obci Davidov v okrese Vranov nad Topľou. Starosta Jozef Vaľko veľké škody spôsobené výdatným zrážkami nepredpokladá. V obci začalo mierne pršať v nedeľu okolo 16.00 h, dážď silnel a o hodinu na to sa dedinou valila voda.

„Aktuálne robíme zabezpečovacie práce, vodu sme zastabilizovali. Postupne odstraňujeme následky a prečisťujeme priekopy a priepusty. Potok sa nevylial, je veľký. Naplnený je asi do dvoch tretín. Vyliali sa však všetky kanály od priľahlých polí kukurice,“ povedal pre s tým, že najviac bola zaliata cesta a jedno parkovisko.

Ak by došlo k škodám, najpravdepodobnejšie by podľa neho vznikli práve na ceste, kde sa mohli vytvoriť trhliny. Situáciu budú môcť vyhodnotiť až po jej vyčistení. Voda sa dostala aj do niekoľkých dvorov rodinných domov.