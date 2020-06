Cestovný ruch je naša budúcnosť a cesta, ktorou by sme mali ísť, povedal Kollár

Boris Kollár

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

KVAKOVCE - Cestovný ruch je naša budúcnosť a má veľký potenciál. Zároveň je to cesta, ktorou by malo Slovensko ísť. Po stretnutí so zástupcami regiónu na Domaši počas pracovného výjazdu na východnom Slovensku, ktorý absolvuje spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina), to povedal predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).