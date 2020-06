Ministerstvo pomôže krajom pri optimalizácii siete stredných škôl, hovorí Gröhling

„Ako ministerstvo by sme boli veľmi radi súčinní s krajmi, aby sme posúvali školstvo ďalej a vytvárali kvalitný stupeň vzdelania pre mladých ľudí,“ uviedol v tejto súvislosti minister. Kraje sú najväčším zriaďovateľom stredných škôl na Slovensku. Podľa ministra však hustota siete týchto škôl dlhodobo nekorešponduje s demografickým vývojom. Najmä mnohé odborné školy ponúkali podľa neho uchádzačom o štúdium výrazne viac voľných miest, než aký bol o tieto školy záujem. Racionalizácia siete stredných škôl by mala teda podľa neho priniesť štátu úspory. Racionalizáciu dlhodobo odporúčajú aj vládni analytici, napríklad z Útvaru hodnoty za peniaze pri ministerstve financií.

Peniaze ušetrené prípadným znížením počtu škôl v sieti chcú ministerstvo školstva a samosprávne kraje nasmerovať späť do škôl ako investície. „Je to o tom, aby sme mohli lepšie zaplatiť učiteľov, aby sme mohli lepšie vybaviť školy, aby každá škola mala jedáleň, knižnicu či telocvičňu, a na to by mali byť používané ušetrené financie,“ uviedol Gröhling. „Budeme chodiť do regiónov a vysvetľovať na zastupiteľstvách aj rodičom, prečo je dobré niektoré stredné školy zlúčiť,“ dodal.

Zástupcovia krajov na čele s predsedom zoskupenia SK8 Jozefom Viskupičom rokovali s ministrom školstva aj o bezpečnosti na školách po vrútockej tragédii. Minister krajom prisľúbil metodiku vypracovanú v spolupráci s ministerstvom vnútra a Akadémiou Policajného zboru v Bratislave. „Budeme sa snažiť vyškoliť personál, ako sa správať v týchto situáciách,“ dodal šéf rezortu školstva.