V Bratislave pribudne nový most, o názve rozhodne anketa: Chuck Norris v slzách, na svete je MEGA nápad!

BRATISLAVA - Vymyslite názov mosta! Hlása na sociálnej sieti Andrej Doležal, šéf rezortu dopravy. V hlavnom meste totiž budúci rok pribudne v poradí šiesty most, a o názve by mala rozhodnúť anketa. Nuž, Slováci zas ukázali, že sú národ kreatívny.

Spomínate si ešte na podobnú anketu z roku 2012? V tom čase si verejnosť zvolila jasne - chceme Most Chucka Norrisa! Keďže dnes taký na mape Slovenska nenájdete, je jasné, že tento názov neprešiel. Most z bratislavskej Devínskej Novej Vsi do Rakúska napokon pomenovali Cyklomost slobody. Posledné slovo mali krajskí poslanci, ktorí názov odklepli na mestskom zastupiteľstve.

Skupinka nadšencov si most aj tak pomenovala podľa seba. Zdroj: Facebook

Téma zaujala aj svetové média, ktoré si pochutnali na "prehre" známeho akčného hrdinu. Agentúra Reuters pripomenula, že americký herec sa na Slovensku stal populárnym terčom vtipov pre jeho "mačo silu a nepremožiteľnosť".

„Ľudia, nemôžete pomenovať most po Chuckovi Norrisovi, pretože nikto neprejde cez Chucka Norrisa!“ Tento vtip odznel v zábavnej šou Saturday Night Live po tom, čo sa v Amerike dozvedeli o kurióznom zámere Slovákov.

Ďalšia bezvýznamná anketa?

Máme tu rok 2020 a aktuálny šéf rezortu dopravy Andrej Doležal stavil na podobný krok. "Vymyslite názov mosta!", vyzýva na svojej facebookovej stránke.

Ako ďalej upresnil, ľudia môžu pod príspevok napísať svoj návrh na názov nového mosta, desať návrhov s najväčším počtom lajkov sa dostane do užšieho výberu, pričom víťaza z finálovej desiatky potom opäť vyberie ľud. Len aby neoľutoval...

Návrhy môžete dopĺňať do 15. júla, uviedol šéf rezortu dopravy na svojom facebookovom profile. Zdroj: Facebook-Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR

Pod príspevkom sa totiž okamžite začali množiť vtipné komentáre. Veľký úspech zožal najmä návrh na pomenovanie "Most expensive". Ide o slovnú hračku, keďže to v preklade z angličtiny znamená "najdrahší".

Zdroj: Facebook-Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR

Mnohí by chceli šiesty most pomenovať podľa Milana Rastislava Štefánika, páči sa im tiež názov Dunajský most či Lužný most. Stále však nezapadla prachom ani myšlienka na už spomínaného Chucka Norrisa. Svoj nápad môžete do 15. júla doplniť aj vy, stačí kliknúť na príspevok nižšie.