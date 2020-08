Španielsky most v Bratislave nebude: Rezort dopravy odhalil falošné hlasy! Chceme hrať fér

BRATISLAVA - Šiesty most v Bratislave sa čoskoro dočká nového názvu. Minister dopravy Andrej Doležal však jeden z názvov vyradil. Dôvodom bolo falošné hlasovanie. Uviedol to na sociálnej sieti.

Z prvého semifinálového hlasovania vyšiel víťazný názov Jarovský most. Čakalo sa na to, ktorý názov z ďalšej dvojice postúpi do finále. Doležal však na Facebooku uviedol, že Španielsky most museli z hlasovania vyradiť. Dôvodom boli hlasy z falošných účtov.

Falošné účty

Do finále teda postúpil názov Lužný most. Rezort dopravy chce totiž hrať fér. "Vývoj v ankete o nový názov mosta sledujeme veľmi pozorne a ako ste nás viacerí správne upozornili, objavili sa hlasy z falošných účtov. Keďže ich počet v prípade Španielskeho mosta prevyšoval rozdiel v počte hlasov v tomto dueli, sme nútení Španielsky most z ankety vyradiť a ďalej postupuje Lužný most," uviedol Doležal.

Zdroj: Facebook/Andrej Doležal

"Celý postup konzultujeme aj so spoločnosťou Facebook, ktorá nám potvrdila správnosť našich krokov. Zároveň sa chcem veľmi úprimne poďakovať všetkým hlasujúcim a diskutujúcim. Hľadanie nového mena pre most je téma, ktorá si zaslúži širokú a slušnú diskusiu. Ideme do finále, nech vyhrá najlepší," dodal.

Zdroj: Facebook/Andrej Doležal

Lužný most vs. Jarovský most

Vo finále sa tak ocitli dva názvy. Nový most sa bude volať buď Lužný most, alebo Jarovský most. Hlasovanie bude spustené zrejme už čoskoro.

Zdroj: Facebook/Andrej Doležal

Šiesty most cez Dunaj

Bratislava by už budúci rok mala mať v poradí šiesty most. Ten bude súčasťou nultého obchvatu D4 a bude prepájať dve veľké časti tzv. Dunajského súmostia. Tými sú hlavný most a východné predmostie na rozostavanom úseku diaľnice D4 Bratislava - Jarovce a Ivanka sever. Celé súmostie pozostáva zo štyroch navzájom spojených mostov v dĺžke takmer 3 km. Ide o tzv. Západné predmostie, ktoré premosťuje Jarovecké rameno, most cez Kajakársku dráhu, most cez Dunaj a tzv. Východné predmostie, ktoré premosťuje aj Biskupické rameno.

Zdroj: Vizualizácie D4R7

Doležal ešte v júni na sociálnej sieti zverejnil príspevok, kde apeloval na verejnosť, aby zasielali svoje návrhy pre názov nového mosta."Keďže tento most ešte nemá názov, budem rád, ak nám ho pomôže vybrať verejnosť. Prosím napíšte do komentára pod tento príspevok svoj návrh názvu a desať návrhov s najväčším počtom lajkov sa dostane do užšieho výberu, z ktorého bude opäť verejnosť vyberať ten víťazný. Svoje návrhy môžete písať do 15. júla," uviedol ešte v júni na sociálnej sieti Doležal.

Zdroj: Vizualizácie D4R7

Začiatkom júna sa podarilo spojiť most cez Dunaj a tzv. východné predmostie. Momentálne pokračujú ďalšie stavebné práce aj na ďalších častiach, pričom celé Dunajské súmostie má byť dokončené a odovzdané v roku 2021.

Most Chucka Norrisa nebude

Medzi názvami boli rôzne možnosti. Niektoré "posmešné" sa do výberu nedostali. Ani tento most tak nedostane pomenovanie Most Chucka Norrisa. "Ako som už niekoľkokrát opakoval, do užšieho výberu postúpili len návrhy od ľudí, ktoré prešli výberom. Vybrali sme osem najlepších nielen podľa hlasov, ale aj podľa nášho názoru. Ak sa vám páči iný názov, môžete resp. mohli ste hlasovať. Chuck Norris išiel preč medzi prvými," uviedol Doležal pod jedným z príspevkov. Medzi možnosťami boli aj názvy ako Dubčekov most, Most Jána Kuciaka, Diaľničný most, Most Danubius, Most Gerulata, Prešporský most či Most nádeje.

Zdroj: Vizualizácie D4R7

Zdroj: Vizualizácie D4R7