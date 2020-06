Európsky súd rozhodol: Francúzsko porušilo práva aktivistov bojujúcich za bojkot tovaru

Členovia medzinárodného hnutia BDS vtedy reagovali na výzvy palestínskych organizácií na bojkot izraelských výrobkov. Ten by mal podľa Palestínčanov trvať dovtedy, kým Izrael nestiahne svoje sily z palestínskych území a nedovolí palestínskym utečencom vrátiť sa do svojich niekdajších domovov. Aktivisti sa dvakrát vydali do supermarketov na východe Francúzska neďaleko mesta Mulhouse, kde si naplnili nákupné vozíky izraelskými produktmi. Zároveň zákazníkom rozdávali letáky, v ktorých ich nabádali k bojkotu.

Odvolací súd vo Francúzsku vo svojom verdikte v roku 2015 uviedol, že ich konanie podnecovalo ekonomickú diskrimináciu. Súd im udelil pokuty a nariadil im zaplatiť symbolickú kompenzáciu antirasistickým a proizraelským skupinám. ESĽP uviedol, že predstavitelia francúzskej justície dostatočne nezvážili, či bol takýto zásah do slobody prejavu nevyhnutný, hoci bol motivovaný snahou chrániť práva iných.

Zdroj: gettyimages.com

Činy a vyhlásenia skupiny aktivistov boli podľa štrasburského tribunálu záležitosťou verejného záujmu a týkali sa rešpektovania medzinárodného práva izraelským štátom a ľudskoprávnej situácie na okupovaných palestínskych územiach. Francúzsko má preto každému z aktivistov ako odškodné vyplatiť 7380 eur a ďalších 20.000 eur na pokrytie právnych výdavkov.

Verdikt bol vynesený v čase, keď Izrael plánuje anektovať časti okupovaného Predjordánska, čo sa stretlo s kritikou európskych krajín. Francúzsko napríklad naznačilo, že ak Izrael skutočne pristúpi k realizácii svojich plánov, mohli by byť voči nemu zavedené sankcie, napísala agentúra Reuters.